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        Haberler Dünyadan Paris Hilton: Umarım çocuklarım benim kadar sosyal medya bağımlısı olmaz - magazin haberleri

        Paris Hilton: Umarım çocuklarım benim kadar sosyal medya bağımlısı olmaz

        Taşıyıcı anneden iki çocuk sahibi olan Paris Hilton, çocuklarının ileride telefondan ve sosyal medyadan uzak bir hayatları olmasını istediğini söyledi. Hilton; "Umarım, çocuklarım benim kadar sosyal medya bağımlısı olmazlar" sözleriyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 12:17 Güncelleme: 28.03.2024 - 12:18
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        Sosyal medyayı en çok kullanan ünlüler arasında yer alan Paris Hilton, iki çocuğunun ileride sosyal medya kullanımının kendisine benzememesi temennisiyle şaşırttı.

        Paris Hilton'un, an itibarıyla 12.680 gönderide bulunması, ne ölçüde yüksek sosyal medya bağımlısı olduğunu gözler önüne seriyor. Hilton'u; 26 milyon 400 bin kişi takip ederken, 7.498 kişiyi takip ediyor. Takip ettiği kişi sayısının yüksek olması da sosyal medya bağımlığını gözler önüne seren bir diğer veri.

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        10 ay arayla taşıyıcı anneden iki çocuğu dünyaya gelen 43 yaşındaki realite şov yıldızı ve sosyetik Paris Hilton, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta düzenlenen Mantıksız Konuşma Günü (A Day of Unreasonable Conversation) etkinliği kapsamındaki panelde, çocukları için sosyal medyadan uzak ve telefonlarının tüm zamanlarını almadığı bir hayat istediğini söyledi.

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        "HERKES TELEFONLARIYLA ÇOK MEŞGUL"

        "Çocuklar artık dışarı çıkıp eskisi kadar oynamıyor. Çünkü herkes telefonlarıyla çok meşgul" diyen Paris Hilton, "Umarım çocuklarım benim kadar sosyal medya bağımlısı olmazlar" sözleriyle dikkat çekti.

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        Paris Hilton ayrıca; "Çocuklarımın sadece çok sevildiklerini ve görüldüklerini hissetmesini, dünyaya pozitiflik getiren yeni nesiller olmasını ve büyük kalplere ve büyük bir sevgiye sahip olmasını istiyorum" ifadesini kullandı.

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        "İNSANLAR SOSYAL MEDYADA KABA DAVRANIYOR"

        Paris Hilton, 2021'de yayınlanan realite dizisi 'Paris in Love'da, doğacak kızının fenomen olmaya ilgi duymamasını umduğunu söylemişti. Hilton, verdiği röportajda da "Bazı açılardan toksik olabileceğini hissettiğim bu dünyada kızımın olmasını istemiyorum. Çünkü bu dünyada mükemmel olmaya çok fazla önem verildiğini düşünüyorum. İnsanlar kaba davranıyor ve kaba yorumlar yazıyor. Kızımın bunu deneyimlemesini istemem" demişti.

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        Carter Reum ile 2021'de evlenen Paris Hilton, 14 aylık oğlu Phoenix'le nerdeyse her anını sosyal medyadan paylaşıyor.

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        KIZINI GÖSTERMİYOR

        26 milyon 400 bin takipçisine annelik hayatından kesitler sunan Paris Hilton, dört aylık kızı London'ı çoğunlukla gözlerden uzak tutuyor.

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        Paris Hilton ve Carter Reum, her iki çocuklarını da 2023'te taşıyıcı anne aracılığıyla kucaklarına aldı. Phoenix, geçen yıl ocak ayında; London ise kasım ayında doğdu.

        #paris hilton
        #Carter Reum
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