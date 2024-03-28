Paris Hilton: Umarım çocuklarım benim kadar sosyal medya bağımlısı olmaz

Sosyal medyayı en çok kullanan ünlüler arasında yer alan Paris Hilton, iki çocuğunun ileride sosyal medya kullanımının kendisine benzememesi temennisiyle şaşırttı.

Paris Hilton'un, an itibarıyla 12.680 gönderide bulunması, ne ölçüde yüksek sosyal medya bağımlısı olduğunu gözler önüne seriyor. Hilton'u; 26 milyon 400 bin kişi takip ederken, 7.498 kişiyi takip ediyor. Takip ettiği kişi sayısının yüksek olması da sosyal medya bağımlığını gözler önüne seren bir diğer veri.