Paris Hilton, yıllar sonra müziğe dönüyor

Paris Hilton o zamandan beri 2013'teki 'Good Time', 2015'teki 'High off My Love' ve 2020'deki 'I Blame You'nun yanı sıra Sia ve Steve Aoki'nin şarkılarında konuk olarak yer almış olsa da ilk albümünün ardından yeni bir albüm çıkarmamıştı. Hilton'un yeni albümü 'Infinite Icon' 6 Eylül'de dinleyicilerle buluşacak.