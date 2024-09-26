Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Paris Moda Haftası'nda büyük beden defilesi - magazin haberleri

        Paris Moda Haftası'nda büyük beden defilesi

        Paris Moda Haftası'nda düzenlenen bir defilede, podyumda yürüyen modeller arasında büyük bedenli olanlar da vardı. Defilede sergilenen koleksiyonun tasarımcıları, zayıflığın 'normal' kabul edilmesinin sorgulanması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 16:03 Güncelleme: 26.09.2024 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Paris Moda Haftası kapsamında Palais de Tokyo'da, farklı beden tiplerinden modellerin podyumda yürüdüğü bir defile düzenlendi. İnce modellerin yanı sıra büyük beden modeller de cesur kıyafetleri üzerlerinde taşıdı.

        İnce işlenmiş tül, iç çamaşırını gösteren kumaş ve kabartmalı deriden oluşan koleksiyon, tasarımcı ikili Ester Manas ve Balthazar Delepierre tarafından yaratıldı.

        2

        Kıyafetlerde ayarlanabilir teknik kullanan markanın dantel ve büzme gibi yöntemlerle klasik beden ihtiyacını ortadan kaldırmasıyla kıyafetler XS'den 3XL'ye kadar olan beden ölçülerine hitap edebiliyor.

        3

        SZA, Jorja Smith, Kali Uchis ve Beth Ditto gibi büyük bedenli sanatçıların favorisi haline gelen kıyafetlerin tasarımcıları, defile için modelleri organize ederken, moda haftası yetkililerinin kendilerine "kaç normal model" rezervasyonu yaptırdıklarını sorduklarını söyledi.

        4

        Podyum için seçtikleri modellerden kaçının düşük vücut kitle indeksine sahip olduğunun sorulduğunu söyleyen modacılar, "Fransa'da zayıflık küçük yaştan itibaren eğitimi verilen bir şeyken, sorgulanması gereken ise 'norm' veya 'normal' dediğimiz şey" dedi.

        5

        PODYUMLARDA BÜYÜK BEDEN SAYISI DÜŞÜŞTE

        Geçen yıl yapılan Sonbahar - Kış 2023 defilelerinde yer alan orta ve büyük beden modellerin sayısının İlkbahar-Yaz sezonuna kıyasla yüzde 24 azaldığı tespit edilmişti.

        6

        Benzer şekilde, Vogue Business tarafından yürütülen 2023 beden kapsayıcılık raporu, Sonbahar - Kış 2023 için sunulan tüm görünümlerin yüzde 95,6'sının ABD ölçülerine göre 0-4 bedende olduğunu ortaya çıkardı. Bu beden ölçü aralığına göre sıfır beden, Türkiye'nin de kullandığı Avrupa ölçülerine göre 34 bedenin de altına işaret ediyor.

        #Paris Moda Haftası
        #defile
        #podyum
        #büyük beden
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu
        Hastanedeki patlama davasında karar belli oldu
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Yeni prens Yunus Akgün!
        Yeni prens Yunus Akgün!
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor
        İş Sanat’ta yeni sezon 7 Kasım’da başlıyor
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        Yaya geçidinde gelen ölüm!
        Yaya geçidinde gelen ölüm!
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?