8 Ağustos Paris Olimpiyatları günün programı: Olimpiyatlarda bugün hangi maçlar var?
Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunları tüm heyecanıyla devam ediyor. Milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği bu büyük organizasyonda, Türk sporcular da başarılarını sergilemek ve ülkemize madalya kazandırmak için ter döküyor. 8 Ağustos bugün birçok Türk sporcu altın madalya hedefiyle sahne alacak. Peki, Türk sporcular hangi branşlarda ve saat kaçta mücadele edecek? İşte 8 Ağustos 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın güncel programı ve detayları...
Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele hız kesmeden devam ediyor. 204 ülkeden 10 bin 500 sporcunun katıldığı Olimpiyatlar, 32 farklı branşta toplam 329 etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 26 Temmuz'da başlayan Yaz Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta sona erecek. Peki, "Olimpiyatlarda hangi Türk sporcular yarışacak?" İşte Paris Olimpiyat Oyunları'nın 8 Ağustos programı...
Taekwondo
Kadınlar 57 kg, Son 16 Turu
Hatice Kübra İlgün (Türkiye) – Y.J. Kim (Güney Kore)
Saat: 10:33
Atletizm-Kadınlar Gülle Atma, A Grubu
Emel Dereli (Türkiye)
Saat: 11:25
Modern Pentatlon-Erkekler Pentatlon, Eskrim Sıralama Turu
Buğra Ünal (Türkiye)
Saat: 12:00
Taekwondo
Erkekler 68 kg, Son 16 Turu
Hakan Reçber (Türkiye) – I. Maiga (Burkina Faso)
Saat: 13:13
Modern Pentatlon - Kadınlar Pentatlon, Eskrim Sıralama Turu
İlke Özyüksel (Türkiye)
Saat: 15:30
Halter
Erkekler 73 kg
Muhammed Özbek (Türkiye)
Saat: 20:30
Voleybol
Kadınlar Turnuvası, Yarı Final
Türkiye – İtalya
Saat: 21:00
Boks
Kadınlar Horoz Sıklet, Final
Hatice Akbaş (Türkiye) – Y. Chang (Çin)
Saat: 23:51