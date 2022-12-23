Paris'te silahlı saldırı: Yaralılar var

Fransa'nın başkenti Paris'in 10. bölgesinde silahlı saldırı meydana geldi. Fransız BFM TV kanalı, Paris'in merkez semtinde silah sesleri duyulduğunu aktardı.
BFM TV, polisin şüpheli silahlı kişiyi tutukladığını ifade etti. İlk belirlemelere göre, saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.
Paris polisi, olayla ilgili operasyonun sürdüğünü söyleyerek, halkı bölgeden uzak durması konusunda uyardı.
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