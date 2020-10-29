Parkta uçaksavar mermisi şoku

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Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya'nın Selçuklu ilçesinde temizlik işçisi, parkta 3 adet uçaksavar mermisi buldu.

İddialara göre, merkez Selçuklu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan bir temizlik görevlisi, Dumlupınar Mahallesi Lale Caddesi üzerinde temizlik yaparken bir ağacın kenarında ağır silah mühimmatı gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mühimmatın uçaksavar mermisi olduğu belirlendi. İncelemelerin ardından mermilere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.