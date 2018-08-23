Partizan ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Avrupanın iki numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turunda mücadele edecek olan Beşiktaş, deplasmandan galibiyetle ayrılarak evine avantajlı dönmenin yollarını arayacak. Peki, Partizan - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte Partizan - Beşiktaş maçı ile ilgili detaylar...

PARTİZAN BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sırbistan'ın Partizan takımıyla mücadele edecek olan Beşiktaş ilk maçını deplasmanda, ikinci maçını ise İstanbul'da oynayacak. Partizan - Beşiktaş maçı bugün saat 21.30'da başlayacak.

Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı. Partizan - Beşiktaş maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

Karşılaşmada Slovak hakem Ovan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ile Branislav Hancko gerçekleştirecek. Filip Glova ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek İstanbul'daki karşılaşma için avantaj elde etmeye çalışacak.

Beşiktaş, play-off turuna kadar oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık skorlarla yenen siyah-beyazlı ekip, 3. ön eleme turuna yükseldi. Bu turun ilk maçında LASK Linz'i İstanbul'da 1-0 yenen Beşiktaş, Avusturya'daki mücadelede 2-1 yenilmesine rağmen adını play-off turuna yazdı.

PARTİZAN'IN YENİLGİSİ YOK

Beşiktaş'ın bugünkü rakibi Partizan ise Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turundan itibaren yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

1. ön elemede Karadağ'dan Rudar Pljevlja'yı her iki maçta 3-0 yenerek 2. ön eleme turuna yükselen Sırbistan temsilcisi, bu turda da Litvanya'nın Trakai ekibini ilk maçta 1-0 yendi. İkinci karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılan Partizan, 3. ön elemede Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı 2-1 ve 3-2 yenerek adını play-off turuna yazdırdı.

NEGREDO KIRMIZI KART CEZALISI

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Alvaro Negredo, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı takımın LASK Linz ile yaptığı karşılaşmanın 85. dakikasında sarı kart gören İspanyol futbolcu, 90. dakikada attığı golün ardından formasını çıkardığı için gördüğü ikinci sarının ardından kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı.

Beşiktaş, Partizan maçının hazırlıklarını ise bu akşam maçın oynanacağı statta gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Antrenman öncesi teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA'DAKİ 209. SINAVINA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bugün Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 209. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 208 maçından 80 kez kazandı. 84 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, 44 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 275 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 296 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 31. MAÇ

Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 31. Avrupa kupası maçını oynayacak.

Siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör unvanını elinde bulunduran Güneş, Partizan önünde bu rekorunu 31 müsabakaya yükseltecek.

Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 30 karşılaşmada, 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Şenol Güneş dönemindeki Avrupa kupası maçlarında 51 gol atan Beşiktaş, kalesinde 42 gole engel olamadı.

"KUPA 2"DE 107. MAÇ

Siyah-beyazlılar, Partizan mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 107. kez sahada yer alacak.

Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 106 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 49 galibiyet, 21 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 169 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 127 gol gördü.

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar çıktı.

AVRUPA'DAİ EN FARKLI GALİBİYETİNİ BU SEZON ALDI

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine bu sezon ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park'ta oynadığı rövanş mücadelesini 6-0 kazanarak, tarihinin en farklı galibiyetine imza attı.

Avrupa kupalarında 2002-2003 sezonu UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenen Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonu UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, 2005-2006 sezonu UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u evinde 5-1 yendi.

FARKLI MAĞLUBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.

HÜKMEN GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetle saf dışı bıraktı.

Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Beşiktaş ayrıca, 1986-1987'de aynı kupanın 2. turunda Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL'in maça gelmemesi sonrası hükmen galip ilan edildi ve turu geçen taraf oldu.

DIŞ SAHADA 105. MAÇ

Siyah-beyazlı ekip, Partizan maçıyla Avrupa kupalarında 105. dış saha maçına çıkacak.

Beşiktaş, dış sahadaki karşılaşmalardan 26'sını kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 19 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 59 müsabakada ise yenildi.

Dış sahada 119 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 193 gol gördü.

PARTİZAN İLE 3 SEZON SONRA KARŞI KARŞIYA

Beşiktaş, Partizan ile 3 sezon sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Slaven Bilic yönetiminde 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nin grup mücadelesinde Partizan, Beşiktaş'ın rakiplerinden biri oldu. Beşiktaş, söz konusu sezondaki iki maçta rakibine üstünlük kurdu. İlk maçı deplasmanda oynayan siyah-beyazlılar; Veli Kavlak, Demba Ba, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'nin golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Beşiktaş, İstanbul'daki mücadeleyi ise biri penaltıdan olmak üzere Demba Ba ile bulduğu 2 golle 2-1 kazandı.

EN GOLCÜSÜ OKTAY DERELİOĞLU

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu.

Oktay Derelioğlu, siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde Avrupa arenasında fileleri 14 kez havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekibin eski oyuncularından Brezilyalı Bobo, 12 golle ikinci sırada yer alıyor. Portekizli Ricardo Quaresma ile geçen sezon ortasında takımdan ayrılan Cenk Tosun'un ise 11'er golü bulunuyor.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda yer alan oyunculardan Ryan Babel ise 6 gol attı. Gökhan Töre, Avrupa kupalarında 5 gol buldu.

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