Paşabahçe Atatürk’ün direktifleriyle Türkiye İş Bankası tarafından ülkemizin temel cam ürün ihtiyacını karşılamak üzere 1935 yılında Beykoz Paşabahçe’de kurulmuştur. Kuruluşunda şirketin adı Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Sosyetesi olarak tescil edilmiştir. Açılışından itibaren Paşabahçe Fabrikası girişinde küçük bir satış yeri bulunmakla birlikte, Şişecam’ın bugünkü anlamda mağazacılık faaliyetleri 1957 yılında Paşabahçe Ticaret Ltd. Şti.’nin kurulması ve İstanbul Beyoğlu ve Ankara mağazalarının açılmasıyla başlamıştır.
Sözkonusu şirketin perakendeciliğin yanı sıra aynı zamanda toptan satışla da ilgilenmesi nedeniyle ve zaman içinde toptan satış ve ihracatın giderek artması sonucu, 1982 yılında sadece perakende mağazacılık alanında faaliyet göstermek amacıyla Paşabahçe Perakende Satışlar Ltd. Şti. kurulmuş ve şirketin unvanı 1998 yılında Paşabahçe Mağazaları A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
2000 yılından itibaren sürdürülen 'Yenilenme Projesi' kapsamında ise mağazacılık anlayışı ve buna bağlı olarak satış şekilleri, dekorasyon, sunum, ürün ve personel yapısı köklü değişikliklere uğramıştır. Bu proje çerçevesinde; ürünlerde fonksiyonelliğin yanı sıra çağdaş çizgilere, modern sofra ve mutfakların ihtiyaçlarına ağırlık verilmiş, ürün yelpazesi daha bütünsel bir yaklaşımla yenilenmiştir. Yine bu dönemde geliştirilen Tarih-Kültür-Cam Koleksiyonları ise, kültür mirasımızı oluşturan değerleri, sınırlı sayıda üretimle günümüze getirmektedir.
‘Yaşam’ ve ‘Butik’ konseptleriyle cam, seramik, porselen, ahşap, çelik sofra ve mutfak eşyalarının yanı sıra dekoratif koleksiyon ürünlerini de müşterilerinin beğenisine sunan Paşabahçe Mağazaları, bugün Türkiye’de ve yurt dışında toplam 53 mağaza ile hizmet vermektedir.
PAŞABAHÇE ÇALIŞMA SAATLERİ 2019
Paşabahçe Mağazaları hergün mesaiye sabah 09:00’da başlar ve akşam kapanış saati olan 22:00’a kadar aralıksız olarak devam eder.
PAŞABAHÇE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Müşteri Hizmetleri
Tel: 0850 222 1935
E-posta adresi: musterihizmetleri@pasabahce.com
Mersis Numarası: 2485161398176270
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