Paşabahçe Ferit İnal Lisesi mezunları, okulun efsane hocası Zülal Şişmanoğlu'nu andı

Beykoz’da, Paşabahçe Ferit İnal Lisesi’nin geleneksel pilav gününde, okulun adıyla özdeşleşen ve Beykozluların gönlünde özel bir yer edinen Zülal Şişmanoğlu unutulmadı. 29 Aralık 2025’te hayatını kaybeden ve “Zülal Hoca” olarak tanınan Şişmanoğlu, mezunların bir araya geldiği etkinlikte şiirleri ve sevilen şarkılarla anıldı.

ZÜLAL HOCA'NIN HATIRASINI YAŞATTILAR

Paşabahçe Ferit İnal Lisesi’nde düzenlenen pilav günü, farklı dönemlerden mezunları buluşturdu. Etkinlikte özellikle 1970’li yılların mezunlarının yoğun katılımı dikkat çekti. Yıllar sonra aynı çatı altında bir araya gelen mezunlar, hem okul anılarını tazeledi hem de Zülal Hoca’nın hatırasını yaşattı.

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'KIRINTILAR'DAN ŞİİRLER OKUNDU

Program kapsamında, Zülal Şişmanoğlu’nun lise yıllarında kendi imkanlarıyla bastırdığı “Kırıntılar” adlı şiir kitabı da yeniden yayımlanmış haliyle davetlilere günün anısına takdim edildi. Kitabın yeniden okurlarla buluşturulması, etkinliğe ayrı bir anlam katarken, Zülal Hoca’nın edebiyata ve öğrencilerine bıraktığı iz bir kez daha hatırlandı.

Pilav gününde Zülal Hoca’nın şiir kitabından seçilen şiirler seslendirilirken, okul mezunlarından Mehmet İlgezdi de bir döneme damgasını vuran şarkıları yorumladı. Şiirler ve şarkılar eşliğinde duygu dolu anların yaşandığı programda, Zülal Hoca’nın eğitim hayatına, öğrencilerine ve Beykoz hafızasına bıraktığı derin izler bir kez daha görünür oldu.

GÜÇLÜ BİR AİDİYET: VEFA VE HATIRA

Mezunlar, Paşabahçe Ferit İnal Lisesi’nin yalnızca bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda güçlü bir aidiyet, vefa ve hatıra kültürünü yaşatan önemli bir değer olduğunu vurguladı.