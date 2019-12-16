Pasaport çıkarmak için gerekli belgeler neler? Pasaport çıkarma ücreti ne kadar? soruları 2020 yılına girmeden önce, yakın zamanda yurt dışına seyahat planlayan vatandaşlar tarafından soruluyor. yurt dışına çıkan her vatandaşın pasaportu olmak zorunda. Yeni yılda pasaport ücretlerine yapılacak zamdan etkilenmek istemeyenler, son 15 gün içerisinde pasaportlarını yenilemek istiyor. Pasaport yenileme ve ilk kez alma işlemleri ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

PASAPORT YENİLEME - ÇIKARMA İŞLEMLERİ İÇİN RANDEVU

Pasaport yenileme işlemlerine başlayabilmek için öncelikle şunu bilmeniz gerekir ki artık il/ilçe Emniyet Müdürlüğü ile bir işiniz kalmadı. Yakın bir tarihte, ilgili kanunda yapılan değişiklik ile pasaport işlemlerinin tümü il ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine devredildiğidir. Bağlı bulunduğunuz ya da size en yakın olan İlçe Nüfus Müdürlüklerine başvurmanız yeterli olacaktır.

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PASAPORT YENİLEME - ÇIKARMA İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Pasaport Yenileme işlemlerinin en kritik noktası gerekli olan evrakları toplamaktır. Pasaport yenilerken tüm evraklarınızı eksiksiz olarak işleminizi yapacak olan memura teslim etmeniz gerekiyor. Bir tane belge bile eksik olursa maalesef işlemleriniz o an yapılmıyor ve erteleniyor.

Gerekli Evraklar Nelerdir?

Şu anda kullanmakta olduğunuz pasaportunuz.

Nüfus cüzdanınız

2 adet biometrik fotoğraf

Pasaport almak istediğiniz yıla göre ödenmiş harç ve defter bedellerinin ‘’tahsil edilmiştir’’ kaşeli dekontları. Aynı zamanda bu dekontlarda işlemi yapan banka görevlisinin ıslak imzası da kesinlikle bulunmalıdır ve birinci nüshası olmalıdır.

Daha önce parmak izi vermediyseniz eğer emniyet müdürlüğüne gidip parmak izi vermeniz gerekiyor. Ancak daha önce pasaport çıkarttırdıysanız mutlaka bu işlemi yaptırmışsınızdır.

Bu arada bilmeniz gereken bir not belirtelim eğer, henüz reşit olmayan 18 yaş altı çocuklarınız için pasaport başvurusu yapıyor iseniz yukarıdaki evraklara ek olarak yanınıza ayrıca muvafakatname (yani çocuğunuzun pasaport işlemlerinden haberdar olduğunuzu ve bu işlemlerin yapılmasına izin verdiğinizi gösteren belgedir) almanız gerekiyor.

Pasaport yenileme işlemleri için bizzat kendiniz gitmelisiniz. Herhangi bir kişiye vekâletname verilmiş bile olsanız başka birisi kesinlikle sizin adınıza pasaportunuzu yenileme işlemi gerçekleştiremez.

PASAPORT ÇIKARMA - YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Pasaport yenileme ücretlendirmelerinde, pasaport kullanım süresi gibi pasaport yenileme süresine göre de ücretlendirmeler yapılmaktadır ancak Hususi ve Hizmet Damgalı pasaportlardan harç ücreti alınmamaktadır. Aşağıda 2019 harçları resmi gazetede yayınlanmıştır. 2020 yılından itibaren fiyatlarda değişiklik yaşanacaktır.

6 Ay Süreli pasaport İçin: Harç Bedeli 170,00 TL + Defter Ücreti 133,50 TL = TOPLAM 303,50 TL

1 Yıl Süreli pasaport İçin: Harç Bedeli 248,40 TL + Defter Ücreti 133,50 TL = TOPLAM 381,90 TL

2 Yıl Süreli pasaport İçin: Harç Bedeli 405,50 TL + Defter Ücreti 133,50 TL = TOPLAM 539 TL

3 Yıl Süreli pasaport İçin: Harç Bedeli 575,90 TL + Defter Ücreti 133,50 TL = TOPLAM 709,40 TL

4+ Yıl Süreli pasaport İçin: Harç Bedeli 811,60 TL + Defter Ücreti 133,50 TL = TOPLAM 945,10 TL

PASAPORT ÇIKARMA SÜRESİ NE KADAR??

Pasaport yenileme süresi Nüfus Müdürlükleri’nden randevulu olmanız halinde 10 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanmaktadır. Yenilenen pasaportunuzun evinize ulaşma süresi ise genellikle 2 gündür. Ancak yoğun dönemlerde bu süre 5 ile 10 gün arasında değişmektedir. Bu sebepten dolayı da seyahatlerinizden bir ay önce pasaport yenileme işlemlerinizi tamamlamanız daha sağlıklı olacaktır. Yenilenmiş pasaport teslimleri ise eve ve başvuru yapan kişinin şahsen kendisine yapılmaktadır.