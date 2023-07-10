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3 YILLIK PASAPORT HARCI NE KADAR OLDU? 3 yıllık pasaportun harç bedeli 2 bin 338 liradan 3 bin 507 liraya çıktı. 501 liralık defter bedeliyle birlikte 3 yıllık pasaportun toplam maliyeti 4 bin 8 liraya ulaştı.

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3 YILIN ÜZERİNDEKİ PASAPORT HARCI NE KADAR OLDU? 3 yılın üzerindeki pasaportun harç bedeli ise 3 bin 295 liradan 4 bin 943 liraya çıktı. 501 liralık defter bedeliyle birlikte 3 yılın üzerindeki pasaportun toplam maliyeti 5 bin 444 liraya ulaştı.