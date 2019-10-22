Pasaport, bilindiği üzere yurt dışına çıkacak olan kişilere, yetkili kuruluşlar tarafından verilen bir belgedir. Pasaportlar yurt dışında ülkemizde kullanılan kimliklerin yerine geçmektedir. Pasaportlar 6 ay, 1 sene, 2 sene, 3 sene ve 4 ile 10 yıl aralığında çeşitlilik gösterir ve bu çeşitlere göre verilmektedir. Almış olduğunuz pasaportun geçerlilik süresi dolmuş ise ve şayet pasaportunuzu yeniden talep etmeniz halinde yenilenmesi gerekmektedir. Peki,pasaport yenileme işlemi nedir ve nasıl yapılır? Bu konu ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

Pasaport Yenileme İşlemleri Nerede Yapılır?

Pasaport yenileme işlemlerine başlayabilmek için öncelikle şunu bilmeniz gerekir ki artık il/ilçe Emniyet Müdürlüğü ile bir işiniz kalmadı. Yakın bir tarihte, ilgili kanunda yapılan değişiklik ile pasaport işlemlerinin tümü il ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine devredildiğidir.

Bağlı bulunduğunuz ya da size en yakın olan İlçe Nüfus Müdürlüklerine başvurmanız yeterli olacaktır.

Pasaport Yenileme İşlemi İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Pasaport yenileme randevusunu bulunduğunuz ilin veya bağlı bulunduğunuz ilçenin Nüfus Müdürlüğü’nden alacak ve işlemlerinizi oradan tamamlayacaksınız. Randevu alma kısmı oldukça basit. ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi’nden veya https://randevu.nvi.gov.tr/ internet adresinden pasaport yenileme butonunu tıklayarak kolayca müsait olan gün ve saate randevu alabilirsiniz.

Pasaport Yenileme İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Pasaport Yenileme işlemlerinin en kritik noktası gerekli olan evrakları toplamaktır. Pasaport yenilerken tüm evraklarınızı eksiksiz olarak işleminizi yapacak olan memura teslim etmeniz gerekiyor. Bir tane belge bile eksik olursa maalesef işlemleriniz o an yapılmıyor ve erteleniyor.

Gerekli Evraklar Nelerdir?

Şu anda kullanmakta olduğunuz pasaportunuz.

Nüfus cüzdanınız

2 adet biometrik fotoğraf

Pasaport almak istediğiniz yıla göre ödenmiş harç ve defter bedellerinin ‘’tahsil edilmiştir’’ kaşeli dekontları. Aynı zamanda bu dekontlarda işlemi yapan banka görevlisinin ıslak imzası da kesinlikle bulunmalıdır vebirinci nüshası olmalıdır.

Daha önce parmak izi vermediyseniz eğer emniyet müdürlüğüne gidip parmak izi vermeniz gerekiyor. Ancak daha önce pasaport çıkarttırdıysanız mutlaka bu işlemi yaptırmışsınızdır.

Bu arada bilmeniz gereken bir not belirtelim eğer, henüz reşit olmayan 18 yaş altı çocuklarınız için pasaport başvurusu yapıyor iseniz yukarıdaki evraklara ek olarak yanınıza ayrıca muvafakatname (yani çocuğunuzun pasaport işlemlerinden haberdar olduğunuzu ve bu işlemlerin yapılmasına izin verdiğinizi gösteren belgedir) almanız gerekiyor.

Pasaport nasıl yenilenir?

Pasaport yenileme işlemleri pasaportunuzun cinsine göre farklılık göstermektedir. Ancak hangi tür pasaporta sahip olursanız olun öncelikle randevu almanız gereklidir. Pasaport yenileme işlemleri için bizzat kendiniz gitmelisiniz. Herhangi bir kişiye vekâletname verilmiş bile olsanız başka birisi kesinlikle sizin adınıza pasaportunuzu yenileme işlemi gerçekleştiremez.

Pasaport Yenileme Ücretleri Ne Kadardır?

Pasaport yenileme ücretlendirmelerinde, pasaport kullanım süresi gibi pasaport yenileme süresine göre de ücretlendirmeler yapılmaktadır ancak Hususi ve Hizmet Damgalı pasaportlardan harç ücreti alınmamaktadır. Aşağıda 2019 harçları resmi gazetede yayınlanmıştır.

6 Ay Süreli pasaport İçin: Harç Bedeli 170,00 TL + Defter Ücreti 133,50 TL = TOPLAM 303,50 TL

1 Yıl Süreli pasaport İçin: Harç Bedeli 248,40 TL + Defter Ücreti 133,50 TL = TOPLAM 381,90 TL

2 Yıl Süreli pasaport İçin: Harç Bedeli 405,50 TL + Defter Ücreti 133,50 TL = TOPLAM 539 TL

3 Yıl Süreli pasaport İçin: Harç Bedeli 575,90 TL + Defter Ücreti 133,50 TL = TOPLAM 709,40 TL

4+ Yıl Süreli pasaport İçin: Harç Bedeli 811,60 TL + Defter Ücreti 133,50 TL = TOPLAM 945,10 TL

Pasaport Yenileme Kaç Günde Tamamlanır?

Pasaport yenileme süresi Nüfus Müdürlükleri’nden randevulu olmanız halinde 10 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanmaktadır. Yenilenen pasaportunuzun evinize ulaşma süresi ise 5 ile 10 gün arasında değişmektedir. Ancak yaz dönemi gibi pasaport işlemleri için yoğun başvuru yapılan dönemlerde ise elimize ulaşması daha uzun sürebilir. Bu sebepten dolayı da seyahatlerinizden bir ay önce pasaport yenileme işlemlerinizi tamamlamanız daha sağlıklı olacaktır. Yenilenmiş pasaport teslimleri ise eve ve başvuru yapan kişinin şahsen kendisine yapılmaktadır.