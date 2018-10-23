Jena Nouma, Marin Nouma, adında iki kızı, ve Noah adında bir oğlu olan Pascal Nouma önceki akşam Bebek'te yeni sevgilisi ile eğlenirken görüntülenince sinirlendi.

Nouma'nın objektifleri fark edince, "Çekmeyin; sevgilim daha boşanmadı. Mahkemede sorun olur." diye konuştuğu iddia edilmişti. Bunun üzerine başarılı futbolcu sosyal medya hesabından konuyla alakalı açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde: "Sevgili Magazinci arkadaşlar, son günlerde, kız arkadaşımın evli olduğu hakkında haberlerinizi okuyorum. Keşke önce bana sorsaydınız. Evet bir kız arkadaşım var, kendisi işinde gücünde gayet normal bir hayat yaşayan ve benim çok saygı duyduğum bir insan. Kimseden saklandığımız yok, İstanbul sokaklarında çekinmeden el ele dolaşıyoruz. İstediğiniz zaman fotoğraf alabilirsiniz, yeter ki asılsız haber yapmayın. Ben hayatımda bir kez evlendim, boşanalı yıllar oldu, kız arkadaşım neredeyse 10 yıl önce boşanmış. Sevgiyle kalın..."

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