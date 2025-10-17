Habertürk
        Pasifik Teknoloji KORGAN-M ile savunma sanayinde önemli atılım yaptı

        Pasifik Teknoloji'nin iştiraki SAVX Teknoloji, insansız hava araçları alanındaki mühendislik yeteneklerini yeni bir boyuta taşıyarak geliştirdiği akıllı drone istasyonu KORGAN-M ile sahada göreve hazır. Operatör ihtiyacı olmadan görev yapabilen, insansız hava araçlarını farklı noktalara konumlandırarak tek bir tuşla otonom görev başlatabilen akıllı drone istasyonu KORGAN-M, savunma sanayinde yeni bir dönem başlatıyor.

        Giriş: 17.10.2025 - 18:48 Güncelleme: 17.10.2025 - 18:49
        Pasifik Teknoloji’nin iştiraki SAVX Teknoloji, insansız hava araçları alanındaki mühendislik yeteneklerini yeni bir boyuta taşıyarak geliştirdiği akıllı drone istasyonu KORGAN-M ile sahada göreve hazır. Operatör ihtiyacı olmadan görev yapabilen, insansız hava araçlarını farklı noktalara konumlandırarak tek bir tuşla otonom görev başlatabilen akıllı drone istasyonu KORGAN-M, savunma sanayinde yeni bir dönem başlatıyor.

        Elektronik harp koşullarında GPS bağlantısına ihtiyaç duymadan görev yapan KORGAN-M, Pasifik Teknoloji iştiraklerinden TİTRA Teknoloji’nin yüzde 100 yerli Seyyah Görsel Seyrüsefer sistemi ile entegre çalışarak, gerçek zamana yakın istihbarat üretimi sağlamasıyla dikkat çekiyor. KORGAN-M, yüksek güvenilirliği ve operasyonel esnekliğiyle savunma alanında yeni nesil otonomi çözümleri sunuyor.

        Pasifik Teknoloji’nin iştiraki SAVX Teknoloji tarafından geliştirilen ürün ailesinin askeri ve taktik görevleri için optimize edilmiş versiyonu KORGAN-M, savunma alanında ihtiyaç duyulan tam otonom keşif ve gözetleme görevleri için tasarlandı. Konuşlandırıldığı bölgede 7/24 hazır bekleyen sistem, bulut tabanlı uçuş görevleri planlamayı, gerçek zamanlı izlemeyi ve yapay zeka destekli veri analizlerini mümkün kılarak operasyonel karar süreçlerini hızlandırıyor.

        Zorlu hava koşullarında kesintisiz çalışabilecek şekilde geliştirilen KORGAN-M, yüksek güvenirliği, merkezi kontrol kabiliyeti ve entegre hava sensörleriyle savunma alanında otonomi tabanlı sistemlerin geldiği en ileri noktayı temsil ediyor.

        YERLİ MÜHENDİSLİK GÜCÜ

        Pasifik Teknoloji iştiraki TİTRA Genel Müdürü Ekrem Ünlü, KORGAN-M ile savunma alanında yeni bir ilke imza attıklarını ve KORGAN-M’nin Türkiye’nin savunma teknolojileri vizyonunda stratejik bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

        “Pasifik Teknoloji çatısı altında geliştirdiğimiz her ürünle Türkiye’nin yerli mühendislik gücünü küresel ölçekte görünür kılmayı hedefliyoruz. KORGAN-M ile birlikte, otonom sistemlerin savunma uygulamalarında eriştiği en ileri noktayı temsil eden bir platform ortaya koyduk. Bu sistem, yapay zeka destekli karar mekanizmaları, bulut tabanlı görev planlama ve tam entegre sensör yapısıyla sahadaki güvenlik kuvvetlerine hız, esneklik ve güvenirlilik kazandırıyor. KORGAN-M, tam otonom bir görev zinciri oluşturarak drone istasyonundan veri toplama merkezine, analiz yazılımından bulut tabanlı kontrol sistemine kadar tüm katmanların yerli mühendislik gücüyle entegre şekilde çalışmasını sağlıyor. Yüzde 100 Türk mühendisliğinde geliştirdiğimiz Seyyah Görsel Seyrüsefer sistemi entegrasyonu ile oluşturduğumuz KORGAN-M akıllı drone istasyonu, Türkiye'de ve dünyada benzeri az olan bir ürün. Elektronik harp altında bu kabiliyete sahip başka bir drone kutusu bulunmuyor. Güvenlik güçlerine sahada sürekli hazır olma, hızlı müdahale ve operasyonel riskleri azaltma imkanı kazandıran KORGAN-M, Türkiye’nin savunma otonomisinde yeni bir standardı temsil ediyor.”

        SAHA DENİYİMLERİNDEN FAYDALANILDI

        Ürünün teknik özellikleriyle ilgili bilgi veren Pasifik Teknoloji iştiraki SAVX Teknoloji Kurucu Ortağı Abdullah Aktaş ise KORGAN-M’nin mühendislik detaylarının sahadaki ihtiyaçlara göre şekillendirildiğini söyledi. KORGAN-M’nin geliştirme sürecinde, kullanıcıların sahadaki deneyimlerinden doğrudan beslenen bir yaklaşım benimsediklerinin altını çizen Aktaş, KORGAN-M’in yoğun bir mühendislik çalışması sonucu ortaya çıktığını anlattı. Abdullah Aktaş sözlerine şöyle devam etti:

        “KORGAN-M, sahada operatör ihtiyacı gerektirmeden uzaktan kontrol edilebilen hassas ve güvenli görevler için geliştirilen çok yönlü bir akıllı istasyon yapısına sahip. KORGAN-M, hem internet üzerinden hem kapalı ağlar üzerinden düşük gecikmeli komuta kontrol imkanı sunuyor. Bu sayede sistem binlerce km uzaktan bile kontrol edilebilir, izlenebilir hale geliyor. KORGAN-M gündüz ve gece için gelişmiş görüntüleme sensörlerine sahip olup kullanıcılarına üstün çevresel farkındalık sağlıyor. Yerli mühendislik gücümüzle geliştirilen nesne tespit ve nesne takip algoritmaları sayesinde karmaşık görev ortamlarında dahi hedeflerin sürekli izlenmesini sağlayarak operasyonel etkinliği en üst seviyeye taşır. Görsel seyrüsefer sistemi Seyyah entegrasyonu ile KORGAN-M elektronik harp koşullarından etkilenmeden GNSS sistemlerinden bağımsız olarak zorlu bölgelerde görev yapabilir. KORGAN-M, zaman bazlı görev planlama özelliğiyle; biz buna “zamanı geldiğinde görev başında” diyoruz, belirlenen tarih ve saatte havalanarak görevini otonom biçimde icra eder. Entegre çevresel algılama sensörleriyle rüzgâr, sıcaklık, nem ve yağış verilerini sürekli analiz eder; uçuş için elverişsiz koşulları tespit ettiğinde otonom kararlar alır ve uzaktaki kullanıcıya durumu bildirir. KORGAN-M, yedekli güç mimari ile enerji kesintilerinde dahi görev sürekliliği sağlar.”

