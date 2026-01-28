Habertürk
        Patates Püresi Tarifi ve Yapılışı: Patates Püresi Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Patates Püresi Tarifi ve Yapılışı: Patates Püresi Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Patates, mutfaklarımızın en sevilen ve en pratik malzemelerinden biridir. Kahvaltıdan akşam yemeklerine, ana yemeklerin yanında veya tek başına sunulabilecek lezzetli bir garnitür olan patates püresi, özellikle çocukların ve yetişkinlerin favorilerindendir. Yumuşacık dokusu ve hafif tadıyla sofraları şenlendiren bu tarif, evde kolaylıkla hazırlanabilir. Bu yazımızda sizler için patates püresi tarifi, patates püresi malzemeleri, patates püresi yapımı, patates püresi yapılışı ve patates püresi nasıl yapılır sorularını detaylı şekilde yanıtladık.

        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 17:03 Güncelleme: 28.01.2026 - 17:03
        Patates Püresi Tarifi
        Patates Püresi Malzemeleri

        Lezzetli ve kremamsı bir patates püresi yapımı için kaliteli malzemeler seçmek çok önemlidir. İşte ihtiyacınız olan patates püresi malzemeleri

        • - 1 kg patates (nişastası yüksek olanlar tercih edilebilir)
        • - 2 yemek kaşığı tereyağı
        • - 1/2 su bardağı süt (damak tadınıza göre artırılabilir)
        • - Tuz
        • - Karabiber (isteğe bağlı)
        • - Kaşarlı yapmak isteyenler için 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri

        Bu malzemelerle hazırlayacağınız patates püresi, hem yumuşak dokusu hem de doğal tadıyla sofralarınızın vazgeçilmez garnitürü olacaktır. Kaşar peyniri eklemek, püreden ekstra lezzet ve kremamsı bir doku katacaktır. Kaşarsız yapmak isteyenler ise sadece klasik patates püresi yapımı ile nefis bir tat elde edebilir.

        Patates Püresi Tarifi

        Patates püresi tarifi, mutfakta fazla zaman harcamadan hazırlanabilecek basit bir tariftir. İşte adım adım patates püresi yapımı

        • Patatesleri soyun ve eşit büyüklükte küpler halinde doğrayın. Bu sayede patatesler daha hızlı ve eşit şekilde haşlanır.
        • Bir tencereye patatesleri koyun ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Bir tutam tuz ilave ederek kaynamaya bırakın.
        • Patatesler yumuşayıncaya kadar haşlayın (yaklaşık 20-25 dakika). Patateslerin haşlandığını çatalla kontrol edebilirsiniz, kolayca batıyorsa hazır demektir.
        • Haşlanan patatesleri süzün ve sıcak bir kaba alın.
        • Üzerine tereyağını ekleyin ve patatesleri çatalla veya patates ezici ile iyice ezin.
        • Yavaş yavaş sütü ekleyin ve püreyi pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
        • Tuz ve karabiberi ekleyin.
        • Kaşarlı yapmak isteyenler, püreye son aşamada rendelenmiş kaşarı ekleyip karıştırabilir. Kaşarsız sevenler, bu adımı atlayarak klasik patates püresi yapımı ile devam edebilir.

        Bu aşamalar, patates püresi yapılışı için temel adımlardır. Patatesleri fazla haşlamamak ve süt ile tereyağı oranını damak tadınıza göre ayarlamak, püreden en iyi sonucu almanızı sağlar.

        Patates Püresi Nasıl Yapılır?

        Patates püresi nasıl yapılır sorusunun cevabı, temel olarak haşlama, ezme ve kremamsı kıvam verme adımlarından geçer. Ancak lezzetini ve dokusunu mükemmel hale getirmek için bazı püf noktaları da bilmek gerekir. İşte o püf noktalar…

        • - Patateslerin çeşidi önemlidir nişastası yüksek olanlar daha kremamsı bir püre elde etmenizi sağlar.
        • - Patatesleri haşladıktan hemen sonra ezmek, pürenin daha sıcak ve lezzetli olmasını sağlar.
        • - Tereyağı mutlaka sıcak patateslerin üzerine eklenmelidir, böylece püreye homojen bir tat verir.
        • - Sütü azar azar ekleyerek kıvamı kontrol edebilirsiniz; fazla süt pürenin sulu olmasına neden olabilir.
        • - Baharatları son aşamada eklemek, patatesin doğal tadını bozmadan aromayı artırır.
        • - Kaşarlı patates püresi yapımıiçin, kaşarı sadece ocaktan almadan önce eklemek pürenin eriyip kremamsı bir doku kazanmasını sağlar.

        Evde hazırlanan yemeklerin en güzel yanlarından biri, hem katkı maddesi içermemeleri hem de malzeme kontrolünün tamamen sizin elinizde olmasıdır. Patates püresi yapımı, kaşarlı veya kaşarsız seçenekleriyle sofralarınıza farklı lezzetler katmanıza olanak tanır. Özellikle et yemeklerinin yanında, sebze yemeklerinin yanında veya kahvaltılarda sunabileceğiniz bu püre, hem pratik hem de çok lezzetli bir garnitürdür.

        Çöp konteynerinde kadın cesedi

        İstanbul Şişli'de dün akşam bir çöp konteynerinde Özbekistan uyruklu 37 yaşındaki Durdona Khokimova'a ait olduğu belirlenen başı kesik cansız beden bulunmuştu. Kan donduran cinayette şüpheliler yurt dışına kaçarken yakalandı

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
