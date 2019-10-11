Patates salatası nasıl yapılır?

Patates salatası soğuk meze olarak da hazırlanabilir, ayrıca salata olarak da tek başına yemesi oldukça lezzetlidir. Özellikle hanımların günlerde yaptıkları salatalar arasındadır.
Patates Salatası Tarifi Malzemeleri:
- 5 adet orta boy patates
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1tatlı kaşığı sumak
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 2 tane taze soğan ve 1 adet kuru soğan
- Maydanoz
- Tuz
- Siyah zeytin
- 1 adet haşlanmış yumurta
Patates Salatası Tarifi Hazırlanması:
- Patatesler bir tencerede haşlanır.
- Haşlandıktan sonra soyulur ve küp küp doğranır.
- Bir kaba alınır.
- Haşlanmış yumurta ve soğanlarda doğranarak eklenir.
- İçerisine sumak, zeytinyağı, pul biber maydanoz, siyah zeytin eklenerek karıştırılır.
- Servis tabağına alınır.
- Afiyet olsun!
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