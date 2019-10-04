Patlıcan musakka tarifi, nasıl yapılır?

Patlıcan musakka; patlıcanın en çok uyduğu ve lezzetinin tam oturduğu bir yemeğidir. O patlıcanların içine çektiği yağı nasıl da lezzetine katıyor? Bir de yanında pilav ve cacık da varsa artık o sofradan kalkılmaz.
Patlıcan Musakka Tarifi Malzemeleri:
- 4-5 patlıcan
- 250 gram kıyma
- 1 kuru soğan
- 2 domates
- 2 sivri biber
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Maydanoz
- 2 çay bardağı salçalı su
- Sıvı yağ
Patlıcan Musakka Tarifi Hazırlanması:
- Patlıcanlar yıkandıktan sonra alacalı soyulur ve yuvarlak olarak doğranır.
- Tuzlanarak az su da bekletilir.
- Bir kağıt havluyla kurulanır.
- Sonrasında bir tavada pembeleşene kadar kızartılır.
- Bu arada bir tencerede zeytinyağı eklenerek, doğranmış soğan ve biber sotelenir.
- İçerisine kıyma konularak iyice kavrulması sağlanır son olarak domates eklenir ve az suyu çekene kadar pişirilir.
- İndirmeye yakın tuz ve karabiber atılır.
- Ocaktan alınır ve kıyılmış maydanoz konur ve karıştırılır.
- Yayvan kapaklı bir tavaya kızartılan patlıcanlar konularak üzerine kıymalı harç dağıtılarak aktarılır.
- Üzerine salçalı su konur ve pişmeye bırakılır.
- 15 dakika yeterli olcaktır.
- Servise hazırdır afiyet olsun.
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