Patriotas - Millonarios karşılaşma önü

Kolombiya Primera A Clausura maçında Patriotas ile Millonarios, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 01:30. Maç öncesi Patriotas 1 puanla 14. sırada, Millonarios 1 puanla 7. sırada bulunuyor. Patriotas, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Millonarios son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 571 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Patriotas kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Millonarios sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Patriotas son hafta oynanan Envigado maçında 0-0 berabere kaldı.

Millonarios, Deportivo Cali karşılaşmaında 5-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Patriotas, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

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