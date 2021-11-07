"YALNIZLIK DUYGUSUNDAN İLK KEZ BU KADAR ETKİLENDİM"

"Bu hafta benim için gerçekten ama gerçekten zor bir haftaydı." diyen Porizkova, Ocasek'in ölüm yıl dönümü, iki çocuğunun kendi hayatlarına gitmesinin üzerinde yarattığı yalnızlık duygusundan ilk kez bu kadar etkilendiğini anlatmıştı. Eski model, yayınladığı videoda düşündüğü kadar sevilmediğini öğrenmiş olmanın da bu kadar gözyaşı dökmesine yol açan nedenler arasında olduğunu belirtmişti.

"Böyle değilmiş gibi numara yapmayacağım!" ifadelerini kullanan Paulina Porizkova, "Keder kalp kırıklığı ve 15 yaşımdan beri ilk kez yalnızlık duygusu içinde kalmak beni bunalttı." demişti.