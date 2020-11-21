Osmanlı padişahlarından Sultan II. Abdülhamid'in hayatını ve dönemini anlatan Payitaht Abdülhamid 126.bölüm dün akşam TRT'de ekrandaydı. Dizinin takipçileri Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünü merak ediyor. Payitaht Abdülhamid 126. bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid 127. bölüm fragmanı izle

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 127. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

— Payitaht Abdülhamid (@PayitahtEsFilm) November 20, 2020

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 126. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mason Paşa’nın oyunu ile Abdülhamid’e zehirli iğne yapılmak üzeredir. Ahmet Paşa saraya haber göndererek bu duruma engel olmaya çalışır ancak yeterince hızlı davranamaz. İğnedeki ilaca yeterince güvenmeyen saray eşrafından birisi fedakarlık yapar ve iğnenin kendi üzerinde denenmesini sağlar. Abdülhamid yavaş yavaş iyileşirken onu koruyan kişi ise giderek ölüme yaklaşacaktır. Ahmet Paşa, gönderdiği haber sayesinde Abdülhamid’in gözünde yeniden güven kazanmanın yolunu açar. Abdülhamid artık başka paşasının mason olduğundan şüphe etmektedir.



Eşref Aziz ve ekibi amele cemiyeti üzerinden oynanmak istenen oyunu bozar, işçilerin borçlanmalarını engeller. Hechler’e verdiği sözü tutamayan Mika, Tatavlalı ve Zakaryan’dan hesap sorar. Mika’nın planı artık daha büyüktür. Gayrinizami harpçi olan Eşref Aziz’in başarılarından rahatsız olanlar ona yeni bir vazife verdirir. Sarayda bir yandan ölüm bir yandan ihanet kol gezerken Meziyet Abdülkadir’in zor günlerinde yanında olmak için saraya gelir. Fakat geldiğine pişman olur.



Abdülkadir aşkı ve ailesi arasında tercih yapmak zorunda kalacaktır. Aliye kendisine şüpheyle yaklaşan Fatma’yı ikna etmek ve Stefeno’yla görüşmelerine kılıf bulmak için bir sinsi plan yapar.