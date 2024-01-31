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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam PayPal çalışan sayısını yüzde 9 azaltacak - İş-Yaşam Haberleri

        Çalışan sayısını yüzde 9 azaltacak

        Online ödeme sistemi PayPal'ın küresel iş gücünü yüzde 9 azaltacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 09:46 Güncelleme: 31.01.2024 - 09:46
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        Çalışan sayısını yüzde 9 azaltacak
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        ABD basınında yer alan haberlere göre, PayPal CEO'su Alex Chriss konuya ilişkin çalışanlara bildirimde bulundu.

        Söz konusu bildirimde Alex Chriss, yıl boyunca hem doğrudan hem de açık pozisyonların kaldırılması vasıtasıyla şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 9 oranında azaltılacağını aktardı.

        Chriss, karmaşıklığın ve tekrarların azaltılması için şirket genelinde daha fazla odaklanma ve verimliliğin sağlanması, otomasyonun uygulanması ve teknolojinin sağlamlaştırılması gerektiğini vurguladı.

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