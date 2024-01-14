Pazar kahvaltılarına çok yakışır! Pratik ve leziz krep tarifi! Pazar sabahlarının huzurunu sofranıza taşımak için harika bir önerimiz var: Pratik ve leziz krep tarifi! Bu tarif, sadece kısa sürede hazırlanmasıyla değil, aynı zamanda muhteşem lezzetiyle de öne çıkıyor. Renkli meyveler, taze kaymak veya nefis çikolata sosuyla süslenmiş krep, kahvaltı sofranızı şenlendirecek. Peki krep nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte ayrıntılar...

Habertürk Giriş: 14.01.2024 - 15:35 Güncelleme: 14.01.2024 - 15:35 facebook

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