PAZARTESİ SENDROMU NEDİR?

Hafta sonundan sonra ilk iş gününe geçilmesi veya yoğun okul temposuna adapte olma süreci çalışan ya da çalışmayan kişilerin üzerinde psikolojik bir etkiye sahip. Bazı insanlar yeni haftayı güzelliklerin başlangıcı olarak görse de bazı insanlar, tatil dönüşü ve yoğun bir tempo koşturmacası olarak görebilir.