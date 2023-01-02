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Pazartesi sendromuna nedir ve nasıl geçer?

Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle halk arasında adapte olma güçlüğü olarak adlandırılan bu duruma Pazartesi sendromu denir. İnsanların ortaya koyduğu bir olgu olan Pazartesi sendromunun neden olduğu ve nasıl düzeleceğine dair tavsiyeleri sizler için derledik.

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  • Pazartesi sendromu nedir, neden olur ve nasıl geçer?

    PAZARTESİ SENDROMU NEDİR?

    Hafta sonundan sonra ilk iş gününe geçilmesi veya yoğun okul temposuna adapte olma süreci çalışan ya da çalışmayan kişilerin üzerinde psikolojik bir etkiye sahip. Bazı insanlar yeni haftayı güzelliklerin başlangıcı olarak görse de bazı insanlar, tatil dönüşü ve yoğun bir tempo koşturmacası olarak görebilir.

     
  • Pazartesi sendromu nedir, neden olur ve nasıl geçer?

    Tatilin bitişi insanlar üzerinde gerginlik ve stres yaratabilir. Bu nedenle kişiler ile iletişim problemi görülebilir. 
  • Pazartesi sendromu nedir, neden olur ve nasıl geçer?

    PAZARTESİ SENDROMU NASIL ATLATILIR VE NE İYİ GELİR?

    Geçtiğimiz hafta sonu yılbaşı kutlamalarından sonra Pazartesi haftanın ilk iş gününde adapte olmak iki katı daha zor olabilir. Başınızda ağrı ve vücut bitkinliği hissediyorsanız hemen ilaca başvurmadan önce yapabileceğiniz alternatif çözümler var.

     
  • Pazartesi sendromu nedir, neden olur ve nasıl geçer?

    BOL SU İÇİN

    İlk olarak toparlanmak için kahveden önce bol bol su içmeyi unutmayın. Vücudunuz az su içtiği için dehidrasyon problemi yaşayabilir. Su içerek vücudunuzdaki elektrolitlerin kaybettiği mineralleri yerine koyabilirsiniz.
  • Pazartesi sendromu nedir, neden olur ve nasıl geçer?

    SODA VEYA LİMONLU SU

    Biraz detoks yapmayı deneyebilirsiniz, limonlu su veya soda içmek hem midenizi hem de bağırsaklarınızı rahatlatacaktır. 
  • Pazartesi sendromu nedir, neden olur ve nasıl geçer?

    BİTKİ ÇAYLARI

    Alternatif olarak bitki çayları da sabahları kendinize gelmeniz için güzel bir başlangıç olabilir.
  • Pazartesi sendromu nedir, neden olur ve nasıl geçer?

    ÇORBA

    Güzel bir kahvaltı tercihi olarak hem soğuk algınlığına karşı koruyucu hem de midenizi rahatlatacak bir çorba zinde ve enerjik bir Pazartesi için işe yarayabilir.
  • Pazartesi sendromu nedir, neden olur ve nasıl geçer?

    MUZ

    Vücut yorgunluğu potasyum eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Potasyum açısından zengin olan muz yorgunluğunuza iyi gelecektir. 
  • Pazartesi sendromu nedir, neden olur ve nasıl geçer?

    AĞIR YEMEKLERDEN KAÇININ

    Ağır yemeklerden kaçınmak hem vücudunuzun daha zinde kalmasını sağlar hem de günlük yorgunluğunuzun artmasını engeller.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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