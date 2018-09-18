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Peçeli kadın kaymakamlığa alınmadı! İnsan Hakları Kurumu ihlal kararı verdi

İstanbul'da bir kadın peçesinden dolayı Zeytinburnu Kaymakamlığı'na alınmadığını iddia etti. Eşinin de darp edildiği iddia edilirken Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, din ve vicdan özgürlüğü ile kötü muamele yasağının ihlal edildiğine karar verdi

18.09.2018 - 13:50 | Güncelleme: HABERTURK.COM

 

Yanında kocası ve çocukları bulunan peçeli kadın, bir iş için Kaymakamlığa gitti. Ancak polis, peçesini açmadığı gerekçesiyle kadını içeri almadı. İddiaya göre tepki gösteren, koca polislerce darp edildi. Olayı resen inceleyen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, din ve vicdan özgürlüğü ile kötü muamele yasağının ihlal edildiğine karar verdi.

Olay 04 ocak 2018 tarihinde İstanbul’da yaşandı. E.Ö. eşi D.Y.Ö. ve çocukları ile birlikte bir işlerini halletmek için Zeytinburnu Kaymakamlığı’na geldi. Ancak aile kaymakamlık girişinde polis tarafından durduruldu. Polisler, kimlik tespiti için D.Y.Ö.’den peçesini açmasını istedi.

Bu durum üzerine E.Ö. eşinin bir kabinde kadın polis memuruna yüzünü gösterebileceğini söyledi. Ancak polisler kaymakamlıkta kabin veya uygun bir oda olmadığını belirterek, aileyi içeri almadı. İddiaya göre, D.Ö., bu duruma tepki gösterince polisler tarafından darp edildi, hakaret ve tehditlere maruz kaldı.

RESEN İNCELEME BAŞLATILDI

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) bu olayı resen inceleme kararı aldı. TİHEK bu kapsamda Zeytinburnu Kaymakamlığı, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bilgi talebinde bulundu.

İHLAL KARARI VERİLDİ

Gelen cevaplar ve olaya ilişkin kamera kayıtlarının inceleyen TİHEK ihlal kararı verdi. Ailenin kaymakamlık binasına alınmaması eyleminin din ve vicdan özgürlüğüne aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

TİHEK, ayrıca E.Ö.’nün darp iddialarını da araştırdı. Kamera kayıtları ve E.Ö’ye ait adli raporunu inceleyen İnsan Hakları Kurumu, kötü muamele yasağının ihlal edildiğine karar verdi.

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