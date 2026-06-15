Pedro Bubista: Yaptıklarımızdan dolayı gurur duyuyoruz

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında İspanya'dan bir puan alma başarısı gösteren Yeşil Burun Adaları'nın teknik direktörü Pedro Bubista, sonuçtan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

"YAPTIKLARIMIZDAN DOLAYI GURUR DUYUYORUZ"

Bubista, "Bu, ülkem için her şey demek! Biz dirençliyiz. Bu, çok uzun ve zorlu bir çalışmanın meyvesi." dedi.

İspanya karşısında çok iyi savunma yaptıklarını dile getiren Pedro Bubista, "Zayıf olarak görülen takımları tebrik ediyorum. Çok iyi çalışıyorlar. Futbolun seviyesi artık önemli ölçüde yükseldi. Organizasyonları, en iyilerle rekabet etmelerine olanak tanıyor." diye konuştu.

"Top İspanya'daydı ama bu maçı kontrol ettikleri anlamına gelmez." diyen Bubista, "Dünya Kupası'nda ilk maçında yaptıklarımızdan gurur duyuyoruz." sözlerini sarf etti.

"BU TÜR RAKİPLERE KARŞI REKABET EDEBİLECEĞİMİZİ BİLİYORUZ"

Dünya Kupası'nın bir sonraki haftasında Uruguay ile oynayacakları maç için mesaj veren Bubista, "Başımızı dik tutuyoruz. Uruguay zorlu bir takım ancak biz her zaman oyun tarzımıza inanıyoruz. Önümüzde çok zorlu maçlar var ama cesaretliyiz. İspanya gibi bir takımla berabere kalmak bize daha da fazla istikrar ve güven veriyor. Bu seviyede, bu tür rakiplere karşı rekabet edebileceğimizi biliyoruz. Tam da bunu kanıtlamak istiyorduk." diye konuştu.