        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Pedro Guerreiro: 1 puanı hak ettik - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Pedro Guerreiro: 1 puanı hak ettik

        Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Pedro Guerreiro, Samsunspor karşısında aldıkları 1 puanı hak ettiklerini söyledi.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 00:31 Güncelleme: 02.12.2025 - 00:31
        "1 puanı hak ettik"
        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

        "1 PUANI HAK ETTİK"

        Alanyaspor’da maç sonu kırmızı kart gören Joao Perreira yerine basın toplantısına katılan Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Pedro Guerreiro yaptığı açıklamada, "Hocamız kırmız kart gördü ama neden gördü bilmiyoruz. Maça iyi başlayamadık. Samsunspor ligin en iyi takımlarından biri. Konferans liginde liderler. Daha sonra istediğimiz oyunu sergilemeye başladık ama ilk yarıda istediğimiz oyunu elde edemedik. İkinci yarıda oyuncu değişikliği yaptık. Oyuna giren oyuncularımız da katkıda bulundu. Golü de bulduk. Oyunun son 20 dakikasında kimliğimizi bulduk ve oyun oynamaya başladık. 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye liginin zor olduğunu biliyoruz" dedi.

