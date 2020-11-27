Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da Pedro Henrique için seferberlik başladı. Lige verilen milli arada antrenmanda kasığından sakatlanan Pedro Henrique’nin tedavisine yoğun bir şekilde devam ediyor. Tedavi altında olan ve günlerdir salonda çalışan Brezilyalı futbolcunun oynayıp oynamayacağı belli değil. Sarı kırmızılı takımın hücumdaki en etkili ismi olan Pedro Henrique, "Oynamak istiyorum. Takım arkadaşlarımın bana ihtiyacı var" dedi.

Pedro’nun bugün veya yarın takımla birlikte çalışması beklenirken, Fatih Karagümrük maçında oynayıp, oynamayacağı ise Pazar günü yapılacak idman sonrası netlik kazanacak.