        Pedro Pascal antrenmanda

        Spor salonuna gitmekten hiç vazgeçmeyen Pedro Pascal, kişisel antrenörüyle çalışma yaparken görüntülendi

        Giriş: 30.12.2025 - 16:36 Güncelleme: 30.12.2025 - 16:43
        Pedro Pascal, fit görünümünü spor salonu alışkanlığını hiç bırakmamasına borçlu. 50 yaşındaki oyuncu, Los Angeles'ta ağırlık kaldırırken ve spor salonunda egzersiz yaparken görüntülendi.

        Pascal, egzersiz boyunca kişisel antrenöründen destek aldı. Oyuncu, antrenman sonrası otomobiline giderken fotoğraflandı.

        Pascal, 2025'i çok yoğun geçirdi. Bu yıl 'Materialists', 'Eddington' ve 'Fantastik Dörtlü' gibi birçok önemli filmde rol aldı. Ünlü oyuncu, yeni yılla birlikte yavaşlama belirtisi göstermeyecek. Çünkü onun için ufukta birçok yeni ve büyük proje daha var.

        Pascal'ın yaklaşan projeleri arasında 'Mandalorian ve Grogu', 'Avengers: Doomsday' ve 'Behemoth!' yer alıyor.

        Ünlü oyuncu şu sıralar Olivia Wilde ile birlikte 'Behemoth! filminin çekimlerini gerçekleştiriyor.

