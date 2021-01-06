'Peer Gynt' İş Sanat Okuma Tiyatrosu'nda

İş Sanat’ın ilk kez geçtiğimiz mayıs ayında çevrim içi düzenlediği Edebiyat Günleri’nde, William Shakespeare’in “Hırçın Kız” eserinden bir bölümle başlayan Okuma Tiyatrosu, yeni eserler ve oyuncularla birlikte devam ediyor.

Okuma Tiyatrosu'nda bugüne kadar 7 eseri sanatseverlerle buluşturduklarını ve Youtube'da 500 binden fazla izlenmeye ulaştıklarını belirten İş Sanat Sanat Yönetmeni Defne Turaç, “Tiyatroların kapalı olduğu bir dönem; oyuncuların özellikle de genç oyuncuların işlerinden kopmaması için de önemli bir işlevi var ‘Okuma Tiyatrosu’nun. Bu sezonu bir dayanışma, umut sezonu olarak kurduk. Hiç kisme, ne sanatçı ne seyirci sanattan kopmasın istiyoruz” diyor.





Yönetmen Lezran Pamir ise Okuma Tiyatrosu için klasik oyunlardan bilinen sahneleri seçmeye çalıştıklarını söyleyip ekliyor: “Herkes işini çok özledi. Okuma Tiyatrosu’na gelen tüm oyular ‘Nefes aldık ve bu çok iyi geldi’ diyor. Bu da yaptığmıız işi çok daha değerli kılıyor” dedi.

Ölümsüz tiyatro eserlerinden bölümlerin seslendirildiği “İş Sanat Okuma Tiyatrosu”nda bu akşam Henrik İbsen'in Norveç masallarındaki bir karakterden etkilenerek yazdığı “Peer Gynt” adlı eserinden bir bölümü Deniz Türkali ve Ushan Çakır seslendirecek.

William Shakespeare'in ölümsüz bir aşk hikâyesini konu aldığı “Antonius ve Kleopatra” ise 13 Ocak’ta Meltem Cumbul ve Can Kulan’ın sesinden İş Sanat Okuma Tiyatrosu'nda olacak. Dünya tiyatrosunun klasik eserlerinden bölümlerin okunduğu İş Sanat Okuma Tiyatrosu saat 20.30’dan itibaren yayında olacak. Serinin diğer bölümleri, İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden sezon boyunca ücretsiz izlenebilecek.

İş Sanat’ın ocak ayındaki diğer etkinlikleri çevrim içi izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Yelda Bayramoğulları, Aslıhan Güngör ve Nurdan Küçükekmekçi’den oluşan Trio Patara 8 Ocak’ta sahne alacak. Şiir ve hikâye tutkunlarının yıllardır büyük bir ilgiyle takip ettiği dinleti serisinde 18 Ocak’ta Gülten Akın’ın şiirleri yer alacak. İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde düzenlenen, şef Hakan Şensoy yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın konseri 21 Ocak’ta yayında olacak. Konserin solistliğini çellist Çağ Erçağ yapacak. Uğur Önür, İsmail Çakır ve Umut Sülünoğlu “Bu Muhabbet Bitmez” projesiyle yöresel ezgileri 16 Ocak’ta İş Sanat sahnesine taşıyacak. “Bilal Karaman Quartet ve Ülkü Aybala Sunat” caz konseri 30 Ocak’ta gerçekleşecek. Yazarının Sesinden serisine 25 Ocak’ta Ethem Baran “Döngel Dünya” eserleriyle konuk olacak. Tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00’ten itibaren yayımlanacak