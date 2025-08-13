Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Pegasus 13-14 Ağustos 2025 kampanya: Pegasus yurt dışı 5 euro kampanyası rotaları, seyahat tarihi, indirimli bilet fiyatları

        Pegasus'ta yurt dışı biletler 5 euro! Pegasus yurt dışı kampanyası rotaları, seyahat tarihi, indirimli bilet fiyatları nedir?

        Pegasus 13-14 Ağustos'ta geçerli olacak yurt dışı bilet kampanyası başlattı. Yurt dışına 5 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkan biletler; Lizbon, Bişkek, Almatı, Oslo, Dammam gibi birden fazla rotayı kapsıyor. İşte, Pegasus 5 euro yurt dışı kampanyası ve indirimli uçuş listesi...

        Giriş: 13.08.2025 - 11:00 Güncelleme: 13.08.2025 - 11:00
        Pegasus, 5 eurodan başlayan fiyatlarla indirimli biletleri satışa çıkardı. 13-14 Ağustos 2025 tarihlerinde satışa çıkan biletler, 2026 yılına kadar, çeşitli rotalarda kullanılabilecek. İşte, Pegasus 13-14 Ağustos yurt dışı bilet kampanyası detayları...

        PEGASUS 5 EURO YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI

        Pegasus, yurt dışına 5 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla kampanyalı biletleri satışa sundu. 13-14 Ağustos 2025 tarihlerinde biletler flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasından alınabilecek.

        SEYAHAT TARİHİ NEDİR?

        Alınan kampanyalı biletler, 26 Ekim 2025 / 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabilecek.

        PEGASUS 5 EURO YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI ROTALARI

