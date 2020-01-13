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Pegasus bu yıl 210 ile 250 milyon Euro arasında net kâr edeceği tahmininde bulundu. Şirket KAP'ta yayımladığı 2020 yılı beklentilerine göre, yüzde 32-yüzde 32.5 FAVÖK marjı öngörüyor.

Pegasus hisseleri 2020 beklentilerini açıklamasının ardından 81.6 liraya kadar yükselirken; saat 10.31 itibarıyla yüzde 3.97 primle 81.2 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 1.4 artıda. İş Yatırım'dan yapılan değerlendirmede; şirketin net kâr, yurtdışı douluk oranı ve FAVÖK marjı hedeflerinin beklentilerin üzerinde olduğuna işaret edilerek, "Tahminlerin üzerinde kalan 2020 beklentilerine piyasaların ilk tepkisi olumlu olacaktır" denildi.

UÇAK SAYISI ARTACAK

İç hat doluluk oranının 2019 ile aynı kalacağını, dış hat doluluk oranının ise 1-1.5 puan artmasını bekleyen şirket, kapasite artışının (ASK) ise yüzde 12-yüzde 14 olacağını öngörüyor. İç hat birim gelirlerde yıllık bazda 10-15 TL artış, dış hat birim gelirlerde yatay seyir ya da hafif düşüş; misafir başı yan gelirlerde ise yıllık bazda 1-1.5 euro artış bekleniyor. Şirket yılsonu uçak sayısının ise 10 adet artmasını öngörüyor.

Açıklamaya göre, tahminler Brent petrol fiyatının 2020'de ortalama $65 olarak kalacağı öngörüsüne dayanıyor.