Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Pegasus Sevgililer Günü kampanyası 2025: Pegasus yurt dışı ucuz, indirimli bilet kampanyası ne zaman bitiyor, hangi ülkelerde geçerli, bilet fiyatları

        Pegasus Sevgililer Günü kampanyası başlattı: 200 bin koltukla sınırlandırılan kampanya ne zaman bitiyor?

        Pegasus, Sevgililer Günü'ne özel yurt dışı bilet kampanyası başlattı. 11 euro artı vergilerden satışa çıkan biletler 13-14 Şubat tarihlerinde flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek. Kampanya, 200 bin koltukla sınırlı olacak. İşte, Pegasus yurt dışı bilet kampanyasına dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 12:02 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Pegasus, başlattığı yurt dışı bilet kampanyasında biletleri 11 euro artı vergilerden satışa çıkardı. Sevgililer Gününe özel düzenlenen kampanyada bilet alan yolcular 1 Mart ile 30 Haziran arasında seyahat edebilecek. İşte, Pegasus Sevgililer Günü kampanyası...

        2

        PEGASUS SEVGİLİLER GÜNÜ KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Pegasus, Sevgililer Gününe özel 11 euro artı vergilerden başlayan indirimli uçak biletlerini satışa sundu. Kampanya 13-14 Şubat 2025 tarihlerinde geçerli.

        Kampanya 13 Şubat 2025 saat 09.15’ten itibaren 14 Şubat 2025 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir.

        3

        SEYAHAT TARİHİ NEDİR?

        Kampanyadan bilet alanlar 01 Mart 2025 / 30 Haziran 2025 tarihlerinde seyahat edebilecek.

        4

        PEGASUS SEVGİLİLER GÜNÜ KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

        Pegasus kampanyası birçok ülkeyi kapsıyor. Detaylı uçuş listesi için havayolu şirketinin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği
        Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Anne hastaneye yatırıldı! Yüreği yana yana veda!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Park yeri kavgasında muhtar katil oldu!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Kleopatra aslında Mısırlı değilmiş!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Yaraların iyileşmesi için bu vitamine dikkat!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!
        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!