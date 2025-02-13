Pegasus Sevgililer Günü kampanyası başlattı: 200 bin koltukla sınırlandırılan kampanya ne zaman bitiyor?
Pegasus, Sevgililer Günü'ne özel yurt dışı bilet kampanyası başlattı. 11 euro artı vergilerden satışa çıkan biletler 13-14 Şubat tarihlerinde flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek. Kampanya, 200 bin koltukla sınırlı olacak. İşte, Pegasus yurt dışı bilet kampanyasına dair tüm detaylar...
Pegasus, başlattığı yurt dışı bilet kampanyasında biletleri 11 euro artı vergilerden satışa çıkardı. Sevgililer Gününe özel düzenlenen kampanyada bilet alan yolcular 1 Mart ile 30 Haziran arasında seyahat edebilecek. İşte, Pegasus Sevgililer Günü kampanyası...
PEGASUS SEVGİLİLER GÜNÜ KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Pegasus, Sevgililer Gününe özel 11 euro artı vergilerden başlayan indirimli uçak biletlerini satışa sundu. Kampanya 13-14 Şubat 2025 tarihlerinde geçerli.
Kampanya 13 Şubat 2025 saat 09.15’ten itibaren 14 Şubat 2025 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir.
SEYAHAT TARİHİ NEDİR?
Kampanyadan bilet alanlar 01 Mart 2025 / 30 Haziran 2025 tarihlerinde seyahat edebilecek.