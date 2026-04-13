Pelin Akil ile Anıl Altan veli toplantısında buluştu

Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016'da dünyaevine girmiş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı. İkili, 2025'te evliliklerini sonlandırmalarına rağmen çocukları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

En sonra Ramazan Bayramı'nda çocuklarıyla birlikte objektif karşısına geçen Pelin Akil ile Anıl Altan, bu kez kızlarının veli toplantısında buluştu.

Akil, Altan ile okulda toplantı öncesinde yaptığı özçekimi sosyal medya hesabından yayımladı. Oyuncu, paylaşımında "Veli toplantısı konseyi toplandı" ifadelerine yer verdi.