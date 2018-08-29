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HABERTÜRK-ÖZEL HABER Ünlü oyuncu ve sunucu Pelin Batu anne oldu. Geçtiğimiz ocak ayında ünlü kalp ve damar cerrahı doktor Macit Bitargil ile evlenen Batu, iki gün önce erkek bir çocuk dünyaya getirdi. Öğrenilenlere göre çift oğullarına Rafael adını verdi. Abdullah Öcalan'ın yakalandığı dönemde Roma Büyükelçisi olan ünlü diplomat merhum İnal Batu'nun kızı olan Pelin Batu, oyunculuk ve sunuculuk yaparak adını duyurmuştu.