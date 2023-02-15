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Haberler Magazin Pelin Çift hayatı ve kariyeri: Türkiye Tek Yürek sunucusu Pelin Çift kimdir? Pelin Çift kaç yaşında ve nereli?
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Türkiye Tek Yürek sunucusu Pelin Çift kimdir?

Türkiye peş peşe yaşanan depremler sonrasında derinden sarsıldı. Son yüzyılda yaşanan en büyük doğal afetlerden biri olan deprem felaketinin yaşandığı şu zorlu günlerde tüm TV kanalları yardım amacıyla ortak bir yayında bir araya geliyor. Pelin Çift ve daha birçok isimin moderatörlüğünde yürütülecek ortak yayın ile Pelin Çift hayatı ve kariyeri gündeme geldi. İşte detaylar...

Pelin Çift hayatı ve kariyeri: Türkiye Tek Yürek sunucusu Pelin Çift kimdir? Pelin Çift kaç yaşında ve nereli?
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ olmak üzere 11 ili de derinden etkiledi. 'Türkiye Tek Yürek' canlı yayını aynı saatlerde tüm kanallarda ekrana gelecek. Programın sunucularından biri olan Pelin Çift ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Pelin Çift hayatı ve kariyeri...

PELİN ÇİFT KİMDİR?

1978 İzmir doğumlu olan Pelin Çift, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Pelin Çift, Galatasaray Üniversitesi, Radyo-Televizyon Gazeteciliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

İlk işi, ekranda ilk canlı yayın deneyimi 1997'de NTV'de başladığı hava durumu sunuculuğu olan Pelin Çift bir süre sonra kanalın haber sunuculuğu görevine getirilmiştir. 2001 yılında bu kanaldan ayrıldıktan sonra yüksek lisansını tamamlamış ve bir dönem Skytürk'te çalışmıştır. 2004-2009 yılları arasında CNN Türk kanalında devam eden 5 yıllık kariyerinin ardından 2009 yılında Habertürk TV'ye geçmiştir.

Pelin Çift Habertürk TV'nin altın saatler saatlerinde yayınlanan Gündem ve Öteki Gündem isimli programları sunmuştur. 2013'te Show TV'de Bir Milyon Kimin? adlı programın sunuculuğunu yapmıştır. 2015 itibarıyla TRT 1'de Pelin Çift ile Gündem Ötesi programını sunmaktadır. 2016 Yılında "Ayasofya'nın Gizli Tarihi"adlı kitabı Erhan Altunay ile birlikte çıkarmıştır.

Pelin Çift, 2009 yılında Okan Akbaş ile evlenmiştir.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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