Pelin Karahan: Çocukları almaya geldim

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Pelin Karahan, Etiler'deki bir okul çıkışında objektiflere yansıdı. Oğulları Ali Demir ve Eyüp Can'ı okuldan almak için okula gelen Karahan; "Bazen ben gelirim, bazen babası. Aramızda ayarlıyoruz. Şimdi eve gidip yemek yapacağım" dedi.

Pelin Karahan, gazetecilere "Beni nasıl buldunuz?" diye sorup; "Arabanızı görüp, geldik" yanıtını alması üzerine "Bizim bu arabayı ne yapacağız ya? Benden ünlü vallahi, herkes tanıyor" ifadelerini kullanıp güldü.