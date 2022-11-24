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Pelin Karahan: Çok estetikli kadınların çocukları kendilerine benzemiyor

Pelin Karahan, basın mensuplarının 'estetik' sorularına yanıt verdi. "Ufak dokunuşlarla bambaşka kadın olmayı istemem. Oyunculara da yakıştıramıyorum" diyen ünlü oyuncu, "Çok estetikli kadınlara bakın, çocukları kendilerine benzemiyor. Haksız mıyım?" ifadelerini kullandı

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  • Pelin Karahan: Çok estetikli kadınların çocukları kendilerine benzemiyor - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Pelin Karahan, önceki gün katıldığı lansmanda objektiflere yansıdı. Karahan, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.
  • Pelin Karahan: Çok estetikli kadınların çocukları kendilerine benzemiyor - Magazin haberleri

    "ÖNEMLİ BİR ŞEY ATLATTIK"

    "Her güzel, her şey yolunda" diyen Pelin Karahan, gazetecilerin, "Eşiniz Bedri Güntay'ın sağlık durumu nasıl?" sorusuna yanıt verdi.

    Ünlü oyuncu, "Şu an iyi. Aslında biz bu organizasyonu daha önce yapacaktık ama eşimin ani rahatsızlığı oldu. Ancak şu an çok iyi. Tam bir gün öncesinde anjio olması gerekiyordu. Şükür atlattı. İleride bir operasyon daha geçirecek. Önemli bir şey atlattık. Pıhtı konusu çok önemli bir şey, sonuçları çok kötü olabilir. Bu konuda bilinçlenmek lazım. Doğru doktoru bulduğunuz zaman vakit çok önemli. Allah korusun, daha farklı bir sonuç olabilirdi. Biz şanslıydık, böyle bir şey hayatımızda var" dedi.
  • Pelin Karahan: Çok estetikli kadınların çocukları kendilerine benzemiyor - Magazin haberleri

    "BENİ ŞİMDİYE KADAR GÖRMEDİĞİNİZ ROLLERDE GÖRECEKSİNİZ"

    Yeni projelerinden bahseden Karahan, "Beni şimdiye kadar hiç görmediğiniz rollerde göreceksiniz, tamamen farklı olacak. Biz kadınları daha çok ağlayan, üzülen rollerde görüyorsunuz. Ondan tamamen farklı konu, bambaşka bir şebeke var. Bir bölümde birden fazla kadın olma halim var. Okurken çok keyif aldım. İlk defa bir kadın karakterinin baştan sona doğru değişik olduğunu gördüm" şeklinde konuştu.
  • Pelin Karahan: Çok estetikli kadınların çocukları kendilerine benzemiyor - Magazin haberleri

    "SET İŞİ, EKİP İŞİ"

    Muhabirlerin, "Erkekler partnerlerini seçebiliyor. Kadın oyuncular da partnerlerini seçebiliyor mu?" sorusuna Pelin Karahan, "Herkes partnerinin iyi olmasını ya da piyasada düzgün çalışan birisinin olmasını ister. Beni sorduklarında da böyle isterim. O karşılıklı iyi niyet göstergesi olsun. Set işi, ekip işi. Çok keyifli olması lazım, sonuçta sürekli berabersiniz" cevabını verdi.
  • Pelin Karahan: Çok estetikli kadınların çocukları kendilerine benzemiyor - Magazin haberleri

    "KAVAK YELLERİ' ZAMANINDA BURALARA ÇALIŞARAK GELDİK"

    Karahan'a, Oya Başar'ın, "Sektörde 'Güzeller' var bir de 'Oyuncular...' Dikkat edin, dizilerde genelde sağlam bir tiyatro kadrosu altyapısı ayarlanıyor, sonrasında üstüne 'Güzeller'i koyuyorlar" sözleri de hatırlatıldı.

    Konuya ilişkin konuşan ünlü oyuncu, "Öyle olan projeler de, olmayan projeler de var. Ben kadın olarak en güzel şekilde durmak isterim ekranda ya da işim ne gerektiriyorsa... İyi oynamak isterim. Hepsi bir arada olursa daha keyifli ama proje ne istiyor ona bakmak lazım. Oya abla da söylüyorsa bir bildiği vardır. Yıllardır bu işin içinde kendisi. Takipçisi çok olanı başrol veriyorlar. Bu doğru bir şey değil. Takipçiyle başrol alamazsın. 'Kavak Yelleri' zamanında sosyal medya yoktu. Biz çalışarak geldik buralara. Eğer o zaman sosyal medya olsa çok çok başka olurdu..." dedi.
  • Pelin Karahan: Çok estetikli kadınların çocukları kendilerine benzemiyor - Magazin haberleri

    "ESTETİKLİ KADINLARIN ÇOCUKLARI KENDİLERİNE BENZEMİYOR"

    Estetik konusuna da değinen Pelin Karahan, "Ufak dokunuşlarla bambaşka kadın olmayı ben de istemem. Oyunculara da yakıştıramıyorum. Kimin, neye ihtiyacı var bilmiyorum ama ben de kendimde küçük bir çukur gördüm ama olsun... Bu bana ait bir şey, burayı doldurursam ve bu çeneyi büyütürsem ben bambaşka bir kadın olacağım. Çok estetikli kadınlara bakın, çocukları kendilerine benzemiyor. Haksız mıyım?" ifadelerini kullandı.
  • Pelin Karahan: Çok estetikli kadınların çocukları kendilerine benzemiyor - Magazin haberleri

    "BAŞKA BİR KİŞİ GİBİ OLMAYAYIM"

    Ünlü oyuncu, "Sizde estetik var mı?" sorusunu ise, "Benim minik botokslarım var, alnım kırışmasın diye. Çok mimik yapıyorum. Ben, ben gibi olayım. Başka bir kişi gibi olmayayım" şeklinde cevapladı.

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