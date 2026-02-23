Canlı
        Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor

        Pelin Karahan boşanıyor

        Ünlü oyuncu Pelin Karahan ile Bedri Güntay, 12 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı. Çiftin bir süredir ayrı evlerde yaşadığı öğrenildi

        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 15:37
        Boşanıyorlar

        Pelin Karahan, 2014 yılında evlendiği Bedri Güntay ile yollarını ayırıyor. Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu bulunan ünlü oyuncu, Güntay'dan boşanma kararı aldı.

        Çiftin bir süredir ayrı evlerde yaşadığı öğrenildi. Karahan'ın menajeri Ebru Demiröz; "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz" dedi.

        Pelin Karahan, 2011 – 2013 yılları arasında da Erdinç Bekiroğlu ile evlilik yaşamıştı.

