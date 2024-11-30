Pelin Karahan: Prenses olmayı kim istemez

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Arkadaşının davetinden ayrıldığını belirten Pelin Karahan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Muhabirlerin, "Bir projede yer alacak mısınız? Seyirci de sizi özledi" sorusuna Karahan, "Ocak ayında bir sinema filmimiz var. Güzel bir çekim gerçekleştirdik. Sevenlerim beni prenses rolünde görecek. Kim istemez ki prenses olmayı?" yanıtını verdi.

Büşra Pekin de aynı yerde görüntülendi. Muhabirlerin, "Sizleri gecelerde göremiyoruz artık?”"sorusuna esprili bir dille yanıt veren oyuncu, "Evet, denk düşemiyoruz bu aralar ama yaşıyorum, hayattayım" dedi. Acelesi olduğunu belirten Pekin’e, “2025 yılı aşk yılı olacakmış, siz neler söyleyeceksiniz?” sorusu yöneltildi. Oyuncu, bu soruya, “Evet, inşallah aşk olsun" şeklinde yanıt verdi.