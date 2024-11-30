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        Haberler Magazin Pelin Karahan: Prenses olmayı kim istemez - Magazin haberleri

        Pelin Karahan: Prenses olmayı kim istemez

        Ünlü oyuncular Pelin Karahan ile Büşra Pekin, önceki akşam Etiler'de görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 11:41 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:41
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        'Prenses olmayı kim istemez'
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Arkadaşının davetinden ayrıldığını belirten Pelin Karahan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Muhabirlerin, "Bir projede yer alacak mısınız? Seyirci de sizi özledi" sorusuna Karahan, "Ocak ayında bir sinema filmimiz var. Güzel bir çekim gerçekleştirdik. Sevenlerim beni prenses rolünde görecek. Kim istemez ki prenses olmayı?" yanıtını verdi.

        Büşra Pekin de aynı yerde görüntülendi. Muhabirlerin, "Sizleri gecelerde göremiyoruz artık?”"sorusuna esprili bir dille yanıt veren oyuncu, "Evet, denk düşemiyoruz bu aralar ama yaşıyorum, hayattayım" dedi.

        Acelesi olduğunu belirten Pekin’e, “2025 yılı aşk yılı olacakmış, siz neler söyleyeceksiniz?” sorusu yöneltildi. Oyuncu, bu soruya, “Evet, inşallah aşk olsun" şeklinde yanıt verdi.

        Ancak uzun süredir yalnız olduğu hatırlatılınca, “Yalnız olduğumu neden hatırlatıyorsunuz ki?” diyerek hem güldürdü hem de tepki gösterdi.

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        #pelin karahan
        #büşra pekin
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