Pelin Öztekin'den Şevket Çoruh'a: Babam görse üzülürdü

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli adım attı. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Şevket Çoruh, maçı Gökhan Özoğuz, İlker Ayrık ve Ceyhun Fersoy ile tribünden izledi.

Çoruh'un derbi maçında küfürlü tezahürata eşlik etmesi sosyal medyaya yansıdı. Çoruh'a yöneltilen tepkiler arasında en dikkat çekeni 2021'de vefat eden Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'den geldi.

Derbi maçını Çoruh gibi tribünden izleyen Öztekin, babasının 'Kavuk'u devrettiği Çoruh için, "Bu görüntüleri görseydi eminim üzülürdü" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, tepkisini şu sözlerle sürdürdü: Tribünde her şeye varım ama ben Şükrü Saraçoğlu’na veya Süleyman Seba başkana hiçbir zaman küfür etmedim. Her şeyin bir adabı, üslubu vardır. Babamın kararına saygı duymakla beraber görse üzülürdü. Eminim! 'Baba Sahne’yi kurup ayakta tutmak Türk tiyatrosu için bir başarı olsa dahi 'Baba Karakter' de olması lazım. Kavuk alkış ister, meşale değil!

Oyuncu Rasim Öztekin, 2020 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu, oyuncu Şevket Çoruh'a teslim etmişti.