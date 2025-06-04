Geçirdiği mide ameliyatı sonrası fiziksel olarak büyük bir değişim geçiren Pelin Öztekin, 4 yıl içinde 93 kilo vermişti. 4 yıl öncesinde 156 kiloya kadar ulaşan; "İdeal kiloya ve sağlıklı bir vücuda ulaşabilmek için hırs yaptım" demişti.

Pelin Öztekin, katıldığı programda, kilolu olduğu dönemlerde özgüvenin daha yüksek olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu; "Çünkü kilolu halimin kaybedecek hiçbir şeyi yok, her şeyi kabullenmiş. Şimdi ben her şeyi biliyorum. Güzelleştiğimi biliyorum. İnsanların bakışının değiştiğini biliyorum. Bir sürü nedenler çıktı. Nedenler çıkınca senin seçimlerin değişmeye başladı. Eskiden herkese kucak açan Pelin bir anda; "Yoo sen hayatımda olmasan da olur", "Sen gelebilirsin", "Sen gidebilirsin" oldum. Kiloluyken daha çapkındım" dedi.

REKLAM Şimdi daha seçici olduğunu vurgulayan Pelin Öztekin; "O zamanlar, 'İşte ne kaybedeceğim', 'Olursa olur, olmazsa olmaz' derdim. Hep de uzun ilişkilerim vardı. Mesela 3 - 4 yıl sürerdi. 1.5 yıllık ilişkiye flört diyordum. Şimdi 6'ncı ayı gördüm, uzun ilişkim vardı diyorum" ifadelerini kullandı.