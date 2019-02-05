Premier Lig'de lider Liverpool, West Ham United ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp zirve yarışında ağır bir yara alırken Kızıllar'ın attığı gol büyük tartışma yarattı.

22. dakikada yan hakemin gözü önünde açık bir şekilde ofsaytta bulunan Milner, Mane'ye asist yapmış ve konuk ekip 1-0 öne geçmişti. West Ham sonrasında beraberliği yakalarken maç da 1-1 bitmişti. West Ham Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, karşılaşmanın ardından hakemi eleştiren rakibi Jürgen Klopp'u eleştirip geçmişi hatırlattı ve "Klopp ofsayttan atılan gollerle kazanmaya alışkın. Malaga'yı çalıştırdığım dönemde Dortmund 7 metre ofsayttan gol atmıştı. O yüzden böyle şeyler hakkında yakınamaz! Attıkları gol bir metre ofsayt. Son dakikada Origi ile buldukları pozisyon da bir metre ofsayt" ifadelerini kullandı.

Pellegrini'nin sözünü ettiği mücadele 2013'te Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanmıştı. Son dakikalarda açık bir ofsayttan gol atan Dortmund, Malaga'yı eleyip yarı finale yükselirken sonrasında da finale çıkmıştı. Malaga ise çok başarılı geçen Şampiyonlar Ligi sezonunda çeyrek finalde elenmek zorunda kalmıştı.