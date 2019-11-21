Londra derbisiyle Tottenham'ın başında ilk sınavına çıkıcak olan Jose Mourinho Londra Stadyumundaki rekabeti yeniden kızıştırmak istiyor.

Sporx'te yer alan habere göre Jose Mourinho ile 'geçmişte' birçok kez karşı karşıya gelen Pellegrini, "Mourinho ile ne düşmanız, ne de arkadaşız. Düşünme biçimimiz çok farklı, bu da aramızdaki tek fark. Pochettino ile Mourinho'nun felsefesi aynı değil. Jose sadece 2 gündür takımın başında ve 2 gün içinde kendi felsefesini oturtmaya çalışacağını düşünmüyorum. Hafta sonu Tottenham'ın kendi tarzına benzer bir şekilde oynayacağını göreceğiz tabi Mourinho'nun bazı dokunuşlarıyla" dedi.

Pellegrini Real Madrid'den gönderildiği dönemde takımın başına Mourinho getirilmişti. Ayrıca Jose Chealsea'nin başına geldiğinde Pellegrini de Manchester City'nin başındaydı. Yani ikili birbirini çok iyi tanıyor.

"O BENİM DÜŞMANIM DEĞİL"

66 yaşındaki çalıştırıcıya maçtan sonra Mourinho ile bir içki içip içmeyeceği sorulduğunda "Belki. Onunla hiç bir sorunum yok. Futbol dışında bir çok kez bir araya geldik ve tekrar ediyorum o benim düşmanım değil." dedi.

Premier Lig'de bu sezon sadece 13 puan toplayan West Ham'da Pellegrini baskı altında.