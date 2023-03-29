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Haberler Gündem Trafik Pendik Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Pendik İstasyonu Nasıl Gidilir, İDO'ya Yakın Mı?
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Pendik Marmaray durağı nerede? Marmaray Pendik istasyonu nasıl gidilir, İDO'ya yakın mı?

Marmaray hizmete açıldığından beri en çok kullanılan duraklardan birisi de Pendik’tir. Eğer İstanbulluysanız ve Marmaray kullanıyorsanız kesinlikle Pendik istasyonunu biliyorsunuzdur. Ama bizim hazırladığımız bu yazı Pendik durağı nerede diye merak edenler için.

Pendik Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Pendik İstasyonu Nasıl Gidilir, İDO'ya Yakın Mı?
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O halde Pendik Marmaray durağı nerede? Marmaray Pendik istasyonu nasıl gidilir, İDO’ya yakın mı? sorularının yanıtlarına bir bakalım. Siz de merak ediyorsanız okumaya başlayabilirsiniz.

İlginizi çekecek bilgiler aşağıda yer alıyor.

Pendik Marmaray Durağı Nerede?

Pendik batı bölgesinde bulunan büyük bir ilçe. Çok fazla mahallesi bulunan Pendik Marmaray kullanımı başladığından beri daha fazla dikkat çekiyor.

Pendik istasyonu İstanbul’un Anadolu Yakasında yer alıyor. Pendik ilçesi ise Abdülhalik Renda Caddesi ile Hatboyu Caddesi arasında bulunuyor.

Pendik Marmaray Durağına gitmek istiyorsanız otobüs hatlarını da kullanabilirsiniz. Oradan geçen hatlar ise şunlardır:

  • - 16
  • - 16A
  • - KM13
  • - KM24
  • - KM26
  • - KM27

Buna ek olarak minibüs C-50 kullanabilirsiniz. Böylece rahatlıkla istasyona ulaşım sağlayabilirsiniz.

Pendik Marmaray Durağı İDO'ya Yakın Mı?

Bir diğer merak edilen konu ise şudur: Pendik Marmaray durağı yol tarifi yaparken İDO ile yakınlığı nasıldır?

Pendik İDO iskelesi Pendik Sahilinde bulunuyor ve bu bölgeye gitmek isteyenler Marmaray’a binmek istiyor. Bu durumda da aradaki mesafenin ne kadar olduğunu merak ediyorlar.

Bizler de size bu sorunun cevabını hemen verelim. Eğer İDO’ya gitmek istiyorsanız Kadıköy’den 16D numaralı otobüse binebilirsiniz ve Palmiye durağında inebilirsiniz.

Eğer Marmaray kullanacaksanız da Pendik Marmaray durağında inebilirsiniz ve yaklaşık 12 kilometre mesafeyle İDO iskelesine ulaşacaksınız.

Pendik Marmaray istasyonuna nasıl gidilir diye sorduğunuzda aslında iki farklı hat da gidiyor.

  • - Ataköy- Pendik Marmaray Hattı
  • - Halkalı- Gebze Marmaray Hattı

Hangisine binerseniz binin Pendik’te inmeniz yeterli olacak.

Pendik Marmaray Durağından Kaç Dakikada Bir Tren Geçiyor?

Pendik Marmaray durağından binmek ya da bu istasyonda inmek istediğiniz zaman her iki hattın da geçtiğini söylemiştik.

  • - Ataköy- Pendik Marmaray hattına binecekseniz iki sefer arası 8 dakika sürüyor
  • - Halkalı- Gebze Marmaray hattına binecekseniz de iki sefer arası 15 dakika sürüyor.

Eğer yolculuğunuz bu kadar sürecekse, ikisinden birini tercih edebilirsiniz. Marmaray’ı kaçırdığınızda hangisi daha önce gelecekse ona binmeniz daha iyi olacaktır.

Halkalı’dan ilk kalkan metro, 06.02’de geçiyor. Ona göre kendinizi ayarlayabilirsiniz.

Marmaray Sefer Saatleri

Kaç dakikada bir geçtiğini söyledikten sonra sizlere sefer saatlerinden de bahsedelim.

  • - Eğer Marmaray’ı düzenli kullanacaksanız, 06.02’den 23.57’ye kadar seferleri var.
  • - Ama bu saatler bazen değişebiliyor ve ek seferler de konabiliyor.
  • - Örneğin bir süre gece 02.49’a kadar sefer yapılıyor.

Bunları takip etmek için resmi web sitesini kontrol edebilirsiniz. bir diğer seçenek de uygulama indirmek. Eğer uygulamayı indirirseniz size kaç durak kaldığını ya da merak ettiğiniz bir noktada kalan süreyi öğrenebilirsiniz.

Genel olarak sizlere Pendik Marmaray istasyonu hakkında bilmeniz gerekenleri anlattık. Eğer yolunuz İstanbul’a düşerse ve ne yapacağınız konusunda emin değilseniz, bu yazıyı okumanız yeterli olacak.

Aktarma noktası olarak Marmaray çok fazla bölgeyi birbirine bağlıyor. Bu yüzden de çok fazla kişi tarafından tercih ediliyor. siz de bilet alarak içine bakiye aktararak, bu yolculuğu tercih edebilirsiniz.

Bu yazıyı okuduktan sonra hemen uygulamayı indirerek ineceğiniz durağın ismini ve Marmaray hattının güzergahını kontrol edebilirsiniz. Böylece stres yaşamazsınız, sıkıntıya düşmezsiniz ya da bir sorunla karşılaşmazsınız.

Pendik Marmaray’a ek olarak bütün durakların adını da bilmelisiniz.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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