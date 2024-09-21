Pendikspor: 0 - Gençlerbirliği: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti. 2. yarıda Mete Kaan Demir'in golüyle kazanan Gençlerbirliği, puanını 11'e yükseltti. Pendikspor ise haftayı 9 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Pendikspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Gençlerbirliği oldu.
Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 49. dakikada Mete Kaan Demir attı.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 11'e yükseltirken, Pendikspor ise 9 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği, evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak.