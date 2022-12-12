Pendikspor sahasında kazandı!

Bu arada Fenerbahçeli oyuncular Serdar Dursun ve Ertuğrul Çetin de maçı izleyenler arasında yer aldı. Serdar Dursun, Sakaryalı olduğu için bu maçı izlemeye geldiğini söyledi.

Stat: Pendik

Hakemler: Adem Cinek, Oğuz Terzi, Mehmet Şengül

Pendikspor: Burak Öğür, Gökcan Kaya (Dk. 90 Samet Asatekin), Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu, Erdem Özgenç, Muhammed Akarslan (Dk. 55 Enes Keskin), Hasan Kılıç, Regattin, Erhan Kara, Kappel (Dk. 90 Ahmet Yazar), Rogerio (Dk. 82 Görkem Bitin)

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Milosevic (Dk. 46 Nalepa), Donkor, Ümit Kurt, Hüsamettin Tut, Serkan Odabaşoğlu, Hakan Yavuz (Dk. 69 Emirhan Aydoğan), Burak Süleyman (Dk. 69 Ozan Sol), Roshi, Hurşit Taşçı (Dk. 46 Kassongo), Oğuz Yıldırım