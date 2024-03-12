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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Siltaş Yapı Pendikspor Pendikspor: TFF Komedi Ligi devam ediyor - Siltaş Yapı Pendikspor Haberleri

        Pendikspor: TFF Komedi Ligi devam ediyor

        Pendikspor sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 00:41 Güncelleme: 12.03.2024 - 00:41
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        Pendikspor'dan flaş paylaşım!
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Siltaş Yapı Pendikspor, hakem yönetimine tepkisini sürdürdü.

        Ülker Stadı'nda dün yapılan maçın ardından sosyal medya hesabından hakem Kadir Sağlam'ın kararlarına ve Türkiye Futbol Federasyonunu eleştiren kırmızı-beyazlılar, tepkisine devam etti.

        Pendikspor, sosyal medya hesabından, "TFF Komedi Ligi devam ediyor!" başlığıyla video paylaştı. Görüntülerde Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları yer aldı.

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