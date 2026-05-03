Penelope Cruz ve Javier Bardem çifti futbol maçında

Penelope Cruz ve Javier Bardem çifti, dün Fransa'nın başkenti Paris'teki Parc des Princes Stadyumu'nda Paris Saint-Germain ve FC Lorient arasında oynanan maçı seyretti.

2010 yılından beri evli olan İspanyol çiftin, tribünden maçı izlerken aynı zamanda birbirleriyle sohbet de ettiği görüldü. Çiftin ilgiyle seyrettiği maç, 2-2 berabere sonuçlandı.

Sinema perdesinde ve kırmızı halı etkinliklerinde görünen çiftin stadyum tribününde olması, etraftaki seyircilerin de dikkatini çekti. İkili, kendilerini tanıyan hayranlarıyla da sohbet etti.

Penele Cruz, 2008 yapımı 'Vicky Cristina Barcelona' filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanırken, Javier Bardem de 2007 yapımı 'No Country for Old Men' filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını aldı.

REKLAM

Hollywood'un gözde çiftinin 14 yaşında Leo adında bir oğlu ve 11 yaşında Luna adında bir kızı var.