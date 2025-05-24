Pentagon, ABD'nin Güney Kore'deki binlerce askerini çekeceğine dair haberleri yalanladı

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, X hesabından yaptığı açıklamada, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin "ABD'nin Güney Kore'deki binlerce askerini çekme planı gündemde" başlıklı haberinde yer alan bilgilerin gerçekle uyuşmadığını belirtti.

ABD Güney Kore'deki askerlerini çekecek mi? Haberi Görüntüle

"Savunma Bakanlığının Güney Kore’de konuşlu ABD birliklerini azaltacağı yönündeki haberler doğru değil" ifadesini kullanan Parnell, ABD-Güney Kore ittifakının güçlü olduğunu ve iki ülkenin savunma ile güvenlik alanındaki işbirliğinin süreceğini vurguladı.

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Seul ile Washington’ın askerlerin geri çekilmesi konusunda herhangi bir görüşme yapmadığı belirtildi.

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ABD ile Güney Kore, 2024 yılında savunma masraflarının paylaşımına ilişkin 5 yıllık bir plan üzerinde anlaşmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise Güney Kore’de konuşlu ABD askerlerinin masraflarının büyük kısmını Seul yönetiminin karşılaması gerektiğini savunmuştu.

Trump, bölgedeki ABD askeri varlığının maliyetinin, Güney Kore ile devam eden ticaret müzakerelerinde gündeme geleceğine de işaret etmişti.