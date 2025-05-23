WSJ: ABD'nin Güney Kore'deki binlerce askerini çekme planı gündemde

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Güney Kore'de konuşlu binlerce ABD askerini geri çekmeyi değerlendirdiğini belirtti.

WSJ'nin konu hakkında bilgi sahibi savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Güney Kore'deki askeri varlığını gözden geçiriyor.

Yetkililer, Pentagon tarafından geliştirilen seçeneklerden birinin, yaklaşık 4 bin 500 askerin çekilerek, başta Guam olmak üzere Hint-Pasifik bölgesindeki diğer bölgelere konuşlandırılmasını içerdiğini ifade etti.

Konunun Kuzey Kore ile ilişkiler konusunda yürütülen gayriresmi bir politika incelemesinin parçası olarak Trump'a sunulmak üzere hazırlandığını aktaran yetkililer, bu fikrin henüz tartışma aşamasında olduğunu kaydetti.

Trump, ilk başkanlık döneminden bu yana Güney Kore'deki ABD askeri varlığını değiştirmeyi sık sık gündeme getirmişti. Halihazırda bölgede yaklaşık 28 bin 500 Amerikan askeri bulunuyor.