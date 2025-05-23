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        Haberler Dünya WSJ: ABD'nin Güney Kore'deki binlerce askerini çekme planı gündemde | Dış Haberler

        WSJ: ABD'nin Güney Kore'deki binlerce askerini çekme planı gündemde

        Wall Street Journal'ın haberinde, ABD Başkanı Trump yönetiminin Güney Kore'deki binlerce askerini geri çekmeyi düşündüğü iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 08:17 Güncelleme: 23.05.2025 - 08:17
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        Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Güney Kore'de konuşlu binlerce ABD askerini geri çekmeyi değerlendirdiğini belirtti.

        WSJ'nin konu hakkında bilgi sahibi savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Güney Kore'deki askeri varlığını gözden geçiriyor.

        Yetkililer, Pentagon tarafından geliştirilen seçeneklerden birinin, yaklaşık 4 bin 500 askerin çekilerek, başta Guam olmak üzere Hint-Pasifik bölgesindeki diğer bölgelere konuşlandırılmasını içerdiğini ifade etti.

        Konunun Kuzey Kore ile ilişkiler konusunda yürütülen gayriresmi bir politika incelemesinin parçası olarak Trump'a sunulmak üzere hazırlandığını aktaran yetkililer, bu fikrin henüz tartışma aşamasında olduğunu kaydetti.

        Trump, ilk başkanlık döneminden bu yana Güney Kore'deki ABD askeri varlığını değiştirmeyi sık sık gündeme getirmişti. Halihazırda bölgede yaklaşık 28 bin 500 Amerikan askeri bulunuyor.

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